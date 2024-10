Selvaggia Lucarelli replica alle ultime dichiarazioni di Sonia Bruganelli: "Confusa e manipolatrice"

Gossip TV

Ospite a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli ha commentato la recente intervista di Sonia Bruganelli al Corriere della Sera.

Selvaggia Lucarelli replica a Sonia Bruganelli

L'ex moglie di Paolo Bonolis è tra le protagoniste più discusse dell'attuale edizione di Ballando con le Stelle. I giudizi della giura del programma, ha reso gli animi piuttosto infuocati dentro e fuori dal dancing show di Milly Carlucci. Tra questi, quelli di Selvaggia hanno generato reazioni piuttosto fumantine da parte di Sonia che in diverse occasioni ha replicato indirettamente e direttamente alla giornalista. Oggi, sul Corriere della Sera, la Bruganelli ha rilasciato nuove dichiarazioni sul suo percorso nel programma, dopo la sua diretta Instagram in cui ha affermato di essere ancora molto legata a Paolo Bonolis e di aver sbagliato ad ostentare la sua ricchezza sui social, oltre ad aver capito che la sua arroganza talvolta è stata eccessiva.

Sonia Bruganelli ha ammesso di aver spesso avuto un comportamento aggressivo in passato, attribuendo ciò al tentativo di nascondere il proprio dolore. Partecipare a Ballando la sta aiutando a mostrarsi sotto una nuova luce e a migliorare. La sua esperienza nel ballo l’ha portata a sfidarsi su un piano emotivo, dovendo abbandonarsi agli altri e alla musica, cosa che ha trovato difficile. Riguardo al suo ex marito Paolo Bonolis, ha riconosciuto quanto la vita trascorsa insieme abbia influenzato chi è oggi, e non considera questo un aspetto negativo, ma piuttosto una parte di sé che accetta e apprezza. Bonolis le ha dato consigli durante il programma, incoraggiandola a non esplodere emotivamente e a concentrarsi sull'autocontrollo.

Sonia ha anche commentato le critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli, che l'ha definita "confusa", confermando di essersi sentita così all'inizio del programma. Ha spiegato che fare il passaggio tra la ballerina e il ruolo di commentatrice è stato difficile, ma sta cercando di migliorarsi.

Selvaggia Lucarelli: "L’intervista di Sonia Bruganelli al Corriere è la trentaseiesima versione che vediamo di lei in tre settimane"

Sulle recenti dichiarazioni della Bruganelli, Selvagglia Lucarelli ha dichiarato,