Domenica In, Mara Venier chiude la stagione televisiva: a chi lascerà la redini del programma?

Mara Venier è pronta a lasciare Domenica In? La presentatrice Rai ha ammesso di volersi prendere una pausa, salvo poi rotnrare a rinnovare ogni volta il suo contratto, e si pensa già a chi potrebbe prendere il suo posto.

Nonostante da diversi anni sia intenzionata a prendersi una pausa dal piccolo schermo, Mara Venier proprio non resiste a tornare al timone di Domenica In e i suoi fan apprezzano, regalandoli buoni ascolti. Questa, tuttavia, dovrebbe essere la sua ultima edizione, ma chi prenderà il suo posto? Ecco tutte le anticipazioni.

Domenica In, Mara Venier conclude così il 2024

Tra i programmi storici della televisione italiana c’è senza dubbio Domenica In, uno dei format più amati dal pubblico della Rai, condotto ormai da diverse edizioni da Mara Venier. La presentatrice ha ammesso più volte e in più interviste di aver intenzione di prendersi una pausa dal programma in onda ogni domenica, ma di non riuscire mai a dire veramente di no quando i vertici di viale Mazzini le propongono un nuovo contratto. Del resto l’energia di Mara è inesauribile e la sua scelta degli ospiti è sempre vincente, basti pensare all’intervista a Barbara d’Urso dopo il caos scoppiato dal licenziamento improvviso da Mediaset, che fece un boom di ascolti inaudito.

La stagione di Domenica In si è conclusa e ora ci aspettano nuove puntate per il nuovo anno, con l’attesissimo speciale dedicato al Festival di Sanremo dopo la finale, con tutti i cantanti protagonisti pronti a raccontarsi ed esibirsi nello studio. Teoricamente, dopo diversi ripensamenti, questa dovrebbe essere davvero l’ultima stagione per Mara, recentemente protagonista di un nuovo esperimento della Rai, ovvero Le stagioni dell’amore. Ma sarà davvero così? La presentatrice si è recentemente lanciata nuovamente nel mondo del cinema con la sua partecipazione a Diamanti, il nuovo film corale di Ferzan Ozpetek che è un suo grande amico, dunque non è escluso che con questo gesto Venier abbia voluto ribadire la sua intenzione di allontanarsi dalla televisione per qualche tempo. Ma chi potrebbe sostituirla al timone del talk show? Ecco i dettagli.

Domenica In, chi sostituisce Mara Venier?

Questa sarà l’ultima stagione di Domenica In per Mara Venier? La conduttrice ha parlato più volte del suo prossimo addio al programma e della lunga pausa dalla televisione, meritatissima, che vorrebbe prendersi per godersi la famiglia e la sua condizione di amorevole nonna. Mara è tra le protagoniste di Diamanti, il nuovo film di Ferzan Ozpetek, che potrebbe involontariamente essere conferma del suo desiderio di sparire dal piccolo schermo per un po’. Ma chi potrebbe prendere il suo posto?

Dopo la grande vittoria a Ballando con le Stelle si apre l’ipotesi che sia Bianca Guaccero a prendere le redini di Domenica In, dato che il programma di Milly Carlucci l’ha totalmente rilanciata agli occhi del pubblico dopo il flop dei suoi ultimi programmi. Guaccero, infatti, sarà anche presentatrice del Prima Festival durante il prossimo Festival di Sanremo a febbraio 2025. Altro nome papabile è quello di Paolo Bonolis che, qualora non dovesse voler rinnovare il suo contratto in scadenza con Mediaset, potrebbe essere l’uomo perfetto per rilanciare completamente il programma domenicale di Rai 1 visto il seguito che vanta e la sua enorme esperienza televisiva alla conduzione. Per ora, tuttavia, nessuna conferma delle ipotesi.