Domenica In, la puntata di Natale ha fatto insospettire gli spettatori: era in diretta o registrata?

Solo pochi giorni fa, la conduttrice Mara Venier ha raccontato di essere risultata positiva al Covid-19 e questo ha messo a rischio la puntata di Natale di Domenica In. che però è stata trasmessa come da programma. Ma era registrata o in diretta? Ecco cos'è successo.

La settimana prima di Natale, Mara Venier, conduttrice di Domenica In, aveva annunciato di essere risultata positiva al covid. Una situazione molto difficile, considerando che aveva sofferto di una forma d'influenza che l'aveva molto abbattuta. Perciò, la puntata di domenica 25 dicembre rischiava di non poter andare in onda.

Domenica In, la puntata andata in onda il 25 dicembre era registrata?

L'annuncio di essere positiva al Covid-19 Mara Venier l'aveva comunicato a Fiorello nel suo talk show mattutino, Viva Rai 2, e il conduttore, inavvertitamente aveva rivelato a tutto il pubblico in ascolto la notizia. Da lì, la preoccupazione di molti fan che Domenica In rischiasse di non essere trasmesso.

Il programma di Rai 1 che è ormai un appuntamento fisso ogni domenica per il pubblico italiano è andato in onda regolarmente il 25 dicembre: Mara Venier, infatti, ha esordito a inizio puntata affermando di "essersi positivizzata quella mattina". Niente di strano, se non fosse che l'annuncio di essere negativa era stato dato dalla conduttrice sui social, già alcuni giorni prima del 25 dicembre. Perciò, a quale "mattina" si riferiva? Di certo non a quella di Natale, dato che i tempi non coincidevano.

In più, un errore inconfutabile ha dato la prova che la puntata di Domenica In andata in onda a Natale era stata registrata in precedenza: una delle ospiti del programma è stata Iva Zanicchi, la quale si è lasciata andare a una delle sue battute goliardiche, condite da qualche parolaccia. Ebbene, quando ne ha pronunciata una, si è sentito il classico "bip" che rivelava un lavoro di editing, svolto, senza dubbio, post registrazione. Infatti, in diretta, sarebbe stato impossibile bippare qualcosa.

Oltre alla conduttrice, anche il marito Nicola Carraro è stato contagiato dal coronavirus e la conduttrice era apparsa molto preoccupata. Per fortuna, entrambi ora stanno bene e possono godersi le feste senza tante preoccupazioni.