Domenica In a rischio, cos'è successo a Mara Venier?

La conduttrice ha inviato un messaggio live a Fiorello durante il programma di Viva Rai 2. Che cosa è successo?

Solo ieri vi abbiamo raccontato come la conduttrice Mara Venier avesse contratto una forma un po' aggressiva di influenza, che l'aveva costretta a letto per più di qualche giorno. Dalle sue parole, la padrona di casa di Domenica In aveva fatto però capire che la situazione stava migliorando e che sarebbe tornata in forma in tempo per la puntata speciale natalizia del programma prevista per questa domenica 25 dicembre. Ma, dagli ultimi aggiornamenti, la situazione sembra essere un po' cambiata.

A Viva Rai 2 Fiorello legge un messaggio preoccupante di Mara Venier

La conduttrice, questa mattina, ha fatto sapere con un messaggio al suo collega e amico, Rosario Fiorello, impegnato nella trasmissione Viva Rai 2, dove ha raccontato che quella che pensava fosse una semplice influenza, si è rivelata essere covid:

"Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so beccata il Covid"

Il messaggio è stato letto in diretta davanti a tutti i telespettatori, circostanza di cui Fiorello si è scusato con Mara, ma è una conferma che anche lui er all'oscuro delle condizioni di salute della conduttrice. Da Adnkronos, durante la giornata, sono arrivati ulteriori aggiornamenti su come sta Mara Venier: sembra che non sia una forma leggera e ciò spiegherebbe anche il forte malessere della conduttrice vissuto nei giorni scorsi.

Ma, stando così le cose, Domenica In è a rischio per la puntata del 25? Dalla padrona di casa giungono notizie sul fatto che, pur stando male, lei vorrebbe andare comunque in onda, trovando un modo per esserci, magari conducendo da casa. Invece, è sicura la sua presenza per la puntata del 1 gennaio 2023, in modo da iniziare l'anno in compagnia di una delle conduttrici più amate d'Italia.