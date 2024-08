Dayane Mello ha un nuovo amore? Il gossip sull'ex volto del Grande Fratello Vip

Gossip TV

Dayane Mello potrebbe aver ritrovato l'amore. Ecco le ultime segnalazioni sulla modella brasiliana, ex volto del Grande Fratello Vip, e un noto imprenditore.

Nuovo amore per Dayane Mello? L’ex volto del Grande Fratello Vip ha pubblicato una serie di indizi social che hanno scatenato i suoi numerosi fan su Instagram, portando a segnalazioni sull’identità della nuova presunta fiamma, ecco di chi si tratta.

Dayane Mello, estate d’amore?

La stagione estiva può riservare molte sorprese a chi è in cerca della propria anima gemella e potrebbe essere questo il caso di Dayane Mello. La bella modella brasiliana ha conosciuto una popolarità incredibile durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, che l’ha resa molto seguita anche sui social con un folto stuolo di fan. Nel passato amoroso di Dayane ci sono diversi volti noti come il calciatore Mario Balotelli, che incontrò proprio nella casa durante una sorpresa al fratello Enock, ma anche il modello partenopeo Luciano Punzo, protagonista di Temptation Island e del reality show condotto da Alfonso Signorini, nonché ex di Manuela Carriero.

Mello è stata legata a Stefano Sala, dal quale ha avuto una splendida bambina Sofia, che ama incredibilmente, ma anche a Carlo Beretta ovvero l’ex di Giulia De Lellis che ora è il nuovo fidanzato di Melissa Satta, dopo la rottura dell’ex Velina con Marco Berrettini. C’è dunque, ad oggi, un nuovo amore per la brasiliana?

Dayane Mello, chi è il nuovo presunto fidanzato

La vita sentimentale di Dayane Mello ha decisamente dato qualcosa di cui parlare alle riviste di gossip e sembra che questa estate abbia portato nella sua vita un nuovo amore. All’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, sono arrivate diverse segnalazioni da parte del popolo del web che ha notato foto romantiche sul profilo Instagram della modella brasiliana.

Sembra che Mello si sia legata all’imprenditore Christopher King, dal momento che sul profilo di entrambi sono apparse foto che confermano cene romantiche e giornate trascorse insieme. Dayane, tuttavia, è stata molto attenta a non uscire ancora completamente allo scoperto, forse per scaramanzia. Del resto nell’ultimo periodo anche le coppie storiche stanno dando segni di cedimento e, dopo la separazione di Chiara Ferragni e Fedez, arriva quella a sorpresa di Alvaro Morata e Alice Campello.

