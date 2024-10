Dalila Gelsomino conferma la rottura con Eros Ramazzotti, lo sfogo fiume su Instagram

Gossip TV

Dalila Gelsomino e Eros Ramazzotti si sono lasciati. Lo conferma anche la diretta interessata con un lungo sfogo nelle Ig Stories del suo account ufficiale. Ecco cosa ha detto.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino hanno deciso di lasciarsi e, a quanto pare, è stata una rottura piuttosto sofferta. La 35enne si sfoga su Instagram, con un fiume di parole nelle sue Ig Stories, rompendo il silenzio e confermando la fine della relazione con il cantante sessantenne.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati

Sono ormai diverse settimane che si parla della rottura tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino e ora la bella 35enne conferma le voci del gossip, con un lungo sfogo su Instagram. Dopo un anno di amore la relazione è naufragata e sembra che Dalila non abbia preso per niente bene la faccenda, tanto da lanciare belle frecciatine anche ai danni del suo ex fidanzato nel lunghissimo sfogo pubblicato nelle sue Ig Stories, facendo intendere di aver subito e sopportato anche pesanti e importanti mancanze di rispetto.

“Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo […] Io ed Eros non eravamo più felici insieme. Ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare”.

Insomma parole cariche di delusione da parte di Gelsomino che sembra proprio voler rimproverare il cantante romano ma non solo. La donna, infatti, se la prende anche con la cronaca rosa rea di averle reso la vita difficile sia durante la relazione con Eros sia durante il loro addio, con gossip che l’avrebbero destabilizzata poiché poco rispettosi.

Eros Ramazzotti, Dalila Gelsomino vuota il sacco

Cosa è successo esattamente tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino? Non è dato saperlo, anche se le parole dell’ex modella ci fanno capire che la relazione si è chiusa dopo una serie di difficoltà che lei ha provato a digerire ma anche mancanze di rispetto che, come detto, non l’hanno tutelata. Dalila ha ammesso di aver fatto di tutto per salvare la love story con Eros ma il suo impegno, a quanto pare, non è bastato.

“Non sono mai entrata in questa relazione per amore a queste dinamiche, ma per amore puro e autentico verso l’uomo dietro al personaggio. Eros rimane una persona che ha avuto importanza nella mia vita e la nostra relazione una delle mie più grandi lezioni di sempre”.

Questo un altro punto fondamentale dello sfogo della Gelsomino che ha voluto difendersi da chi crede che lei si sia avvicinata a Eros solo per la fama che lo ha accompagna, data la differenza di 25 anni che intercorre tra loro. Mentre l’ex modella dichiara di non voler rilasciare interviste e che questa sarà la prima e ultima volta che parlerà della faccenda, Eros torna a pubblicare foto con Michelle Hunziker. Una consuetudine che è stata notata dai fan del cantante, che sembra evitare di farsi vedere con la sua storica ex moglie quando è impegnato, per poi tornare al suo fianco pubblicamente ogni volta che è single.