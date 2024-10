Eros Ramazzotti torna single e pubblica una foto con Michelle Hunziker

Gossip TV

Eros Ramazzotti è nuovamente single. Il cantante e Dalila Gelsomino si sono lasciati e lui torna a pubblicare foto in compagnia dell'ex moglie Michelle Hunziker. Ecco cosa succede.

Si sono lasciati da un ventennio ma Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker riescono ancora ad essere al centro del gossip a causa del loro rapporto. Da quando sono diventati nonni, i due sono molto uniti peccato che il pubblico abbia notato una serie di stranezze da parte del noto cantante, che guarda caso pubblica una foto con Michelle su Instagram solo dopo aver rotto ufficialmente con la fidanzata Dalila Gelsomino.

Eros Ramazzotti torna single, addio a Dalila Gelsomino

Il passato amoroso di Eros Ramazzotti è segnato irrimediabilmente dalla lunga e appassionante storia d’amore con Michelle Hunziker. I due si sono conosciuti nel 1995 dopo un concerto del cantante a Milano ed è stato colpo di fulmine. L’anno successivo nasce la figlia Aurora mentre nel 1998, Michelle e Eros convolano a nozze al Castello Odescalchi di Bracciano. La relazione, tuttavia, naufraga inesorabilmente e la coppia si separa nel 2002 per poi divorziare ufficialmente nel 2009. Nonostante gli iniziali dissapori, Eros e Michelle sono riusciti a conservare un buon rapporto che si è intensificato quando la figlia Aurora ha annunciato di essere in dolce attesa. Insomma, nonostante si siano lasciati da un ventennio praticamente, il cantante e la bella presentatrice svizzera incuriosiscono ancora molto il pubblico che, segretamente, spera in un ritorno di fiamma nonostante entrambi abbiano più volte chiarito che questo non sarà possibile. Neppure ora che Michelle è single, dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi e qualche breve ma appassionata liaison, e anche Eros è nuovamente alla ricerca del vero amore dopo la rottura con la fidanzata Dalila Gelsomino, che sarebbe avvenuta circa un mese fa.

Eros pubblica una foto con Michelle, tutti si accorgo di un dettaglio

Avendo conservato un ottimo rapporto, soprattutto ora che sono nonni del piccolo Cesare Augusto, non è strano vedere insieme in qualche foto pubblicata su Instagram o in video rubati dai passati, gli ex coniugi Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Quando, tuttavia, il cantante ha pubblicato sulla sua pagina social personale una foto con l’ex moglie, in onore della giornata dedicata ai nonni ovvero il 2 ottobre, il popolo del web si è accorto di un dettaglio non da poco. Sembra, infatti, che Eros torni a focalizzarsi su Michelle e a mostrare pubblicamente il loro bel rapporto solo quando è sentimentalmente libero. La foto in questione, infatti, guarda caso risale all’estate ma è stata condivisa sui social solo dopo la rottura tra il cantante e la fidanzata Dalila Gelsomino. In passato è già successo che Ramazzotti preferisse non sbandierare le sue riunione familiari con la Hunziker, anche mentre era fidanzato e poi sposato con Marika Pellegrini con la quale ha fatto coppia fissa dal 2009 al 2019, e dalla quale ha avuto i due figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio.