Croazia-Italia: Chiara Nasti festeggia sui social il goal di Mattia Zaccagni

A pochi secondi dal termine della partita tra Croazia e Italia, il calcatore della della Lazio, Mattia Zaccagni ha portato gli azzurri agli ottavi. La gioia social della moglie Chiara Nasti e la dedica del piccolo Thiago al papà.

La gioa di Chiara Nasti dopo il goal di Mattia Zaccagni

L'Italia si è qualificata agli ottavi di Euro2024 grazie a un gol di Mattia Zaccagni, che ha segnato al 97° minuto contro la Croazia. Chiara Nasti, moglie del giocatore della Lazio, ha condiviso la sua felicità con i suoi 2 milioni di follower su Instagram, celebrando il gol che ha fissato il risultato sull'1-1.

In vista del primo anniversario di matrimonio, che la coppia festeggerà a distanza, Zaccagni ha segnato un gol memorabile che ha emozionato non solo sua moglie, in attesa del secondo figlio che sarà chiamato Dea, ma l'intera nazione. Chiara, influencer con 2 milioni di seguaci su Instagram, condividendo le immagini del gol e scrivendo: “Yeee amore mio” con bandierine tricolori. Grazie all'attaccante bianco celeste, gli azzurri sono passati dagli incubi ai sogni. Negli ottavi l'Italia sfiderà la Svizzera.

La dedica del piccolo Thiago al papà e la reazione di Zaccagni

Questa mattina Chiara Nasti ha pubblicato un video in cui mostra al piccolo Thiago, vestito con la maglia della Nazionale, il gol del papà. "Grazie papà per rendermi così fiero di te, sono stato un mese guardando la maglia dell’Italia, ad indicarla e riconoscerla urlando 'BA BA BA' - ha scritto la moglie dell’esterno della Lazio a nome del figlio -. Stamattina mamma mi ha fatto vedere il tuo gol e sono molto orgoglioso di te. Vorremmo essere lì a sostenerti, ma mamma ha la pancia troppo grande aspettando la sorellina. Un giorno potremo raccontarlo anche a lei. Ti amiamo tanto papà”. La reazione di Zaccagni dalla Germania non si è fatta attendere. "Amori miei" ha commentato l'eroe del match contro la Croazia.