Chiara Nasti, viaggio di nozze con Mattia Zaccagni a Miami ma senza il piccolo Thiago!

L'influencer napoletana Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono ufficialmente in viaggio di nozze: vediamo insieme i dettagli della notizia.

L'influencer Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni sono convolati a nozze il 20 giugno in una splendida cerimonia seguita da un lussuoso ricevimento. La coppia è ora in viaggio di nozze a Miami, senza il figlio Thiago, nato lo scorso novembre.

Chiara Nasti, luna di miele a Miami ma senza il piccolo Thiago!

Molto attiva sui social, l'influencer napoletana ha deciso di condividere i dettagli delle nozze, mostrando gli inviti con la location dell'evento e le costose bomboniere regalate agli ospiti, ma a distanza di quasi 15 giorni dalle nozze sta raccontando ai fan anche alcuni dettagli della sua luna di miele con Zaccagni. La coppi ha scelto di trascorrere il viaggio di nozze negli Usa, a Miami, ma senza il piccolo Thiago.

Il bambino è nato lo scorso novembre e Chiara Nasti non manca mai di condividere anche i dettagli della sua vita da neo mamma, spesso, attirandosi le critiche degli haters, che l'accusano di mostrare troppo spesso il piccolo sui social e di trattarlo alla stregua di un bambolotto. Per le prime settimane da neo sposi, Nasti e Zaccagni hanno però deciso di godersi il viaggio di nozze da soli, anche se la mancanze del loro piccolo comincia a farsi sentire.

Infatti, nelle stories su Instagram, oltre a mostrare le foto dei diversi luoghi visitati o delle attività svolte - come il giro sulla moto d'acqua o la cena in un romantico grattacielo - Chiara Nasti non ha potuto fare a meno di mostrare anche una foto del bambino e dedicargli un dolce pensiero:

"Non vedo l'ora di riabbracciarti"