Chiara Nasti e Mattia Zaccagni svelano il nome del loro primo figlio!

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto il nome del loro primogenito.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in attesa dal loro primo figlio e non potrebbero essere più felici. L’influencer e il calciatore di Serie A hanno svelato finalmente il nome del primogenito.

Chiara Nasti, ecco come si chiamerà il figlio

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno per diventare genitori per la prima volta. La coppia sta insieme da poco tempo ma non per questo è meno innamorata, tanto che lo sportivo ha chiesto all’influencer partenopea di diventare ufficialmente sua moglie con una romantica proposta di matrimonio. Chiara ha fatto sapere di voler attendere che suo figlio sia più grande prima di sposarsi, avendo anche difficoltà a gestire il pancione arrivata ormai nel terzo trimestre della gravidanza.

Durante questo momento speciale, Chiara è stata spesso al centro di critiche e polemiche sempre più terribili, che hanno spinto Giulia De Lellis a prendere le sue difese, ma non si è fatta intimorire dai commenti negativi, pur facendo notare come sia assurdo perseguitare una donna incinta. Nelle ultime ore, Chiara e Mattia hanno deciso di condividere con i fan una novità, ovvero la scelta del nome del loro futuro primogenito.

Il piccolo si chiamerà Thiago! Un nome particolare che ha conquistato entrambi immediatamente, mentre meno il pubblico di Instagram che non si è lasciato sfuggire l’occasione per lanciare l’ennesima frecciatina a Chiara.