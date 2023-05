Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto sposi: tutto ciò che sappiamo sulla cerimonia!

Gossip TV

L'influencer Chiara Nasti e Mattia Zaccagni convoleranno presto a nozze: ecco tutto ciò che sappiamo della cerimonia!

Manca sempre meno alle nozze dell'influencer napoletana Chiara Nasti, che convolerà a nozze, con rito religioso, con il calciatore Mattia Zaccagni, padre di suo figlio, Thiago, nato qualche mese fa.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: ecco dove e quando avverranno le nozze!

La coppia si è già unita in matrimonio con rito civile a febbraio, come ha fatto notare un'utente all'influencer, ricevendo una risposta positiva. Perciò, a breve si celebrerà il rito religioso con tanto di ricevimento a cui, sembra, parteciperanno diverse centinaia di invitati! L'influencer napoletana e il calciatore convoleranno a nozze il 20 giugno 2023 alle ore 16.30 e la location scelta per il fatidico sì sarà la basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa in cui si sposarono Ilary Blasi e Francesco Totti.

A dare la conferma del luogo e data è stata la pagina di gossip The Pipol, che ha rivelato su Instagram l'invito delle nozze: a quanto pare, la coppia ha invitato la pagina a presenziare alle nozze, perciò, saranno loro a diffondere in anteprima le news sull'evento. Già qualche mese fa, l'influencer aveva scattato una foto all'interno della basilica, lasciando intendere che sarebbe stato quello il luogo prescelto per il suo matrimonio.

Dopo la cerimonia religiosa, la coppia si sposterà con tutti gli invitati a Villa Miani, una splenida villa che gode di una magnifica vista su Roma: era stata una delle stories dell'influencer a svelare ai fan dove si sarebbe tenuto il ricevimento: nello scatto, infatti, si notava il nome della villa e l'emoji di un cuore bianco. Al ricevimento sono attesi centinaia di invitati, con ovviamente numerosi vip, Secondo Fanpage.it sicuramente vedremo la coppia formata da Ciro Immobile e Jessica Melena, i quali sono anche padrino e madrina del piccolo Thiago.