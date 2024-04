Chiara Ferragni torna sui social, ma le foto scatenano l'ennesima polemica

Gossip TV

Chiara Ferragni è tornata a mostrarsi sui social dopo un lungo silenzio, ma le ultime foto pubblicate hanno scatenato l'ennesima polemica. Vediamo insieme cosa è successo.

Chiara Ferragni è tornata sui social dopo diverse settimane di silenzio: la crisi generata dal pandoro-gate e la fine del matrimonio con il rapper Fedez l'hanno spinta a ridurre al minimo le interazioni sui social di cui è stata regina e protagonista per diversi anni. E, ora che è tornata a postare, il web le ha nuovamente ricordato che, almeno per il momento, resta uno dei personaggi pubblici che meno apprezza. Infatti, i suoi ultimi scatti hanno generato una nuova polemica e non sono mancate le offese.

Chiara Ferragni torna sui social dopo un lungo silenzio: ma il suo ultimo post scatena l'ennesima polemica

Mentre Fedez è volato in California, dopo aver trascorso alcuni giorni a Miami con i figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni si è trincerata in un lungo silenzio social, comparendo di sfuggita nelle stories delle sorelle o della madre, ma sempre e solo in scene famigliari con prole al seguito. Solo nella giornata di ieri, 16 aprile, ha pubblicato finalmente un nuovo post e non sono mancate le polemiche.

Il suo ultimo aggiornamento è una carrellata di scatti che la mostra a Venezia, durante un'esibizione in un museo dell'amico Francesco Vezzoli. Nelle foto pubblicate, l'influencer si è mostrata elegante e alla moda come sempre e con un discreto sorriso sulle labbra. Solo in un'ultima foto si è fatta ritrarre mentre rideva con gusto ed è stata soprattutto quest'ultima immagine ad aver attirato i commenti degli haters.

Come spesso accade quando Chiara Ferragni posta un contenuto, la sezione commenti sotto le foto si è riempita di batutte al vetriolo e commenti non sempre garbati nei suoi confronti. In molti, infatti, hanno sottolineato che queste foto in cui appare sorridente sono l'ennesima prova di quanto tutto il circo mediatico che si è creato intorno a lei e alla crisi con Fedez non sia altro che una bufala. Altri utenti, invece, hanno affermato che queste foto siano il tentativo di Ferragni di rispondere agli scatti e alle stories del rapper, che si sta palesemente godendo la vita in California, al Coachella Festival.

Chiara Ferragni rompe il silenzio social e pubblica un post: piovono commenti negativi, mentre Fedez si gode la vita in California

Se davvero questo sia il tentativo di mostrare che anche Chiara Ferragni è in grado di divertirsi e di riprendersi la sua vita dopo la fine del suo matrimonio non è dato saperlo con certezza. Sta di fatto che, come spesso accade, i suoi scatti sono stati presi di mira dagli haters che non hanno risparmiato commenti denigratori nei suoi confronti.

Nel frattempo, Fedez è stato avvistato in California in compagnia della tiktoker Giulia Ottorini e sebbene i due abbiano degli amici in comune, molti non hanno nascosto il sospetto che ci fosse un flirt in corso tra loro. Anche il rapper ha mostrato nelle stories Instagram come procede la sua vita dopo la fine della relazione con Chiara Ferragni, ma rispetto alla moglie è stato più estroso e senza filtri.

Anche i suoi scatti sono stati presi di mira dagli haters, che lo hanno accusato di volersi pavoneggiare, mostrando la lussuosa e nuova auto e la costosa villa affittata in occasione del suo soggiorno californiano.Di altra natura appaiono invece gli scatti di Chiara Ferragni, più intimi e meno appariscenti, frutto della nuova strategia di marketing e social che dovrebbe permettere all'influencer di recuperare il seguito e la credibilità persa con il pandoro-gate.