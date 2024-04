Fedez e la tiktoker Giulia Ottorini avvistati insieme al Coachella: nuovo flirt in corso?

Gossip TV

La tiktoker Giulia Ottorini e Fedez sono stati visti insieme al Coachella: siamo di fronte a un nuovo flirt del rapper?

Solo una settimana fa Fedez è stato protagonista dell'intervista di Francesca Fagnani a Belve, provocando non poche reazioni sul web con le sue dichiarazioni. Ma il rapper è subito dopo volato in California, dove ha affitato una mega villa in occasione di uno degli eventi più seguiti dai fan del mondo della musica e delle celebrities: il Coachella. Ed è lì che ha trovato Giulia Ottorini, tiktoker con cui è stato paparazzato in diverse occasioni. Siamo di fronte a un nuovo flirt del rapper o a una semplice amicizia?

Fedez al Coachella con Giulia Ottorini: nuovo flirt per il rapper o semplice amicizia?

Fedez è stato paparazzato insieme alla tiktoker e content creator Giulia Ottorini, con cui si sta godendo il Coachella Festival. Tra concerti, musica e relax, i due sono stati visti insieme in diverse occasioni, facendo nascere il rumor che si tratti di un nuovo flirt del cantante. Il rapper e la tiktoker hanno postato foto nelle stesse location e subito i fan hanno pensato che si trovassero insieme lì in California.

La tiktoker e content creator è molto nota su OnlyFans ed è l'ex fidanzata di MamboLosco. Su OnlyFans avrebbe ottenuto guadagni molto alti con i suoi video, attirando così l'attenzione della Guardia di Finanza:

"Ho cominciato ad avere successo grazie ai video in cui twerkavo, che facevo da quando avevo 18 anni"

Ventiduenne originaria di Bologna, Giulia Ottorini in realtà ha diversi amici in comune con il rapper e, infatti, entrambi sono stati visti insieme alle rispettive compagnie ad assistere ai concerti offerti dal Coachella. Sebbene tra loro non ci siano mai stati atteggiamenti intimi o nulla che facesse pensare a un flirt, ovviamente, sui social non sono mancati i commenti su chi, invece, è convinto che tra il rapper e la tiktoker ci sia più di un'amicizia.

Nuovo flirt per Fedez dopo l'intervista a Belve?

Fedez è volato in California dopo l'intervista Belve: nel corso della lunga chiacchierata con Francesca Fagnani, il rapper ha raccontato del suo turbolento passato. Ha svelato di aver fatto uso di droghe e che a causa di queste ha tentato il suicidio quando aveva 18 anni. Ma ha anche svelato alcuni dettagli sulla crisi con Chiara Ferragni, con cui oramai è chiaro che il matrimonio sia del tutto finito.

Il rapper non ha nascosto che sulla crisi con l'influencer ha influito anche il caso del pandoro-gate, che ha distrutto l'immagine pubblica dell'imprenditrice digitale e da cui ancora fatica a riprendersi.

Ma, è stato anche suo difensore, ammettendo che la moglie si è presa le responsabilità di tutta la faccenda, nonostante in parte fosse da incolpare anche il suo manager. Nonostante il suo matrimonio sia finito, Fedez ha definito Chiara Ferragni la donna più importante della sua vita.