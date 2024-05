Chiara Ferragni, la reazione al nuovo flirt di Fedez: cosa ha detto

Gossip TV

Chiara Ferragni scopre dalle pagine del gossip del nuovo flirt dell’ex marito Fedez, ed ecco la sua reazione su Instagram.

Negli ultimi giorni si parla ovunque del nuovo flirt di Fedez, ovvero la bella e giovanissima modella Garance Authiè. I due sono stati pizzicati mano nella mano al Grande Premio di Monaco e sui social è partita una catena di solidarietà per Chiara Ferragni, la ex moglie del rapper. Ecco come ha reagito lei al gossip.

Chiara Ferragni e Fedez, impossibile il ritorno di fiamma

Dopo lo scoppio del caso Balocco tutti si sono accorti che tra Chiara Ferragni e Fedez la situazione era a dir poco delicata, e i sospetti sono stati confermati dall’improvviso trasferimento del rapper, che ha lasciato il lussuoso appartamento milanese appena acquistato con la moglie. Poi la conferma: Chiara e Fedez si sono lasciati, a quanto pare più per scelta del rapper che dell’influencer. I due hanno reagito in modo opposto alla nuova vita da single, portando il popolo del web a dividersi. Mentre Fedez, infatti, si è dato subito alla pazza gioia tra feste e avvistamenti con nuove fiamme, Chiara ha scelto il silenzio stampa su Instagram per poi tornare più sexy che mai con nuovi look e nuove avventure da condividere con i suoi fan, sempre fedele alla sua cerchia di amici più intimi che da anni l’accompagnano.

Poi è arrivato il gossip inaspettato, Fedez e la modella Garance Authiè mano nella mano al Gran Premio di Monaco ufficializzano la loro relazione. Lei modella francese bella e giovanissima, di soli 20 anni, è finita sulla bocca di tutti così come il flirt con il rapper milanese. Ma come ha reagito Chiara ora che il ritorno di fiamma con Fedez sembra davvero impossibile?

Chiara Ferragni, come ha reagito alla nuova relazione di Fedez

L’avvistamento di Fedez mano nella mano con la giovane modella Garance Authiè è la notizia del momento e tutti sembrano voler dire la loro anche sui social. Tantissimi, infatti, i messaggi di sostegno a Chiara Ferragni che in questa separazione appare sempre più come la parte lesa, dal momento che si vocifera che lei sperava di poter sistemare inizialmente la situazione con il marito, e ora deve prendere atto che un ritorno di fiamma è impossibile. Proprio nelle stesse ore in cui Fedez era a Monaco per il Grande Premio che ha visto trionfare la Ferrari di Charles Leclerc, Chiara è volata a Madrid con i figli e alcuni amici.

La bella influencer ha ammesso di essersi sentita molto amata in Spagna e ha ringraziato pubblicamente. Ai più attenti, tuttavia, non è sfuggito un like ad un commento piuttosto cattivello sull’ex marito che recita, “Guarda visti gli ultimi sviluppi posso solo dirti: era ora”. Insomma, Chiara sembra aver messo in chiaro di voler voltare pagina una volta per tutte.