Fedez infiamma il gossip: paparazzato mano nella mano con la giovane modella francese Garance Authié [VIDEO]

Gossip TV

Fedez avvistato in atteggiamenti intimi con Garance Authié al Gran Premio di Monaco. Il rapper ha pubblicato anche alcuni scatti della nuova ultima anche sui social.

l noto rapper Fedez è di nuovo sotto i riflettori della cronaca rosa. Dopo la recente separazione dalla celebre influencer Chiara Ferragni, Fedez è stato visto in compagnia della modella francese Garance Authié durante il Gran Premio di Monaco. La coppia è stata immortalata in un video che mostra i due arrivare al prestigioso evento mano nella mano, un filmato che, pubblicato da Very Inutil People, ha rapidamente fatto il giro del web.

Fedez mano nella mando con una giovane modella francese, Garance Authié

Secondo le indiscrezioni riportate da fonti di gossip, la storia tra Fedez e Garance sarebbe iniziata già da qualche mese. I primi avvistamenti risalgono a marzo, quando i due sono stati visti insieme a Courchevel, una delle destinazioni sciistiche più esclusive delle Alpi francesi. Da allora, la coppia è stata notata in diverse città internazionali, tra cui Parigi, dove hanno trascorso del tempo romantico, Miami, dove sono stati visti in atteggiamenti affettuosi, e al famoso festival musicale di Coachella, dove hanno fatto la loro apparizione insieme. L'ultima "tappa" di avvistamenti è stata Monte-Carlo, dove i due hanno assistito al Gran Premio di Formula 1. La presenza di Fedez e Garance all'evento ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, alimentando le voci su una relazione sempre più seria tra i due. Il rapper ha pubblicato anche uno scatto della giovane francese che ha pranzato con lui e alcuni amici sul suo maxi yacht ormeggiato a Port Hercule con vista esclusivo sul circuito di Monaco.

Questa nuova frequentazione di Fedez ha destato grande curiosità tra i fan e gli osservatori del mondo dello spettacolo, soprattutto alla luce della sua recente rottura con Chiara Ferragni. La coppia Ferragni-Fedez era considerata una delle più iconiche del panorama italiano, e la fine della loro relazione ha lasciato molti sorpresi. Ora, con la presenza di Garance nella vita del rapper, si aprono nuovi scenari e speculazioni sul futuro sentimentale di Fedez. Certamente sono in molti a commentare le immagini appena viste, chiedendosi (legittimamente) come fanno i così detti VIP a dimenticare e archiviare velocemente lunghe storie d'amore (Fedez è solo l'ultimo dei tanti). Il loro mondo, talvolta incantato, sembra escludere le lunghe pene d'amore di noi comuni mortali.