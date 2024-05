Chiara Ferragni ha un flirt con un famoso Tennista? Il gossip piccante

Gossip TV

Chiara Ferragni a Roma per gli Internazionali di tennis, c'entra il nuovo flirt con uno dei tennisti più famosi al mondo? Ecco il gossip sull'influencer.

Novità in campo sentimentale per Chiara Ferragni? L’influencer si sta riprendendo dallo scandalo Balocco e dallo shock per la fine del suo matrimonio con Fedez, e si mormora che sia in corso un nuovo flirt con uno dei quattro tennisti più forti al mondo. Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, la nuova vita da single

Influencer con milioni i followers su Instagram, volto di tantissime campagne pubblicitarie e brand internazionali, ma anche ospite in programmi tv e protagonista di una serie televisiva sulla sua vita e quella della sua famiglia, Chiara Ferragni ha visto il suo mondo latitano sgretolarsi poco prima di Natale. Lo scoppio dello scandalo Balocco, oltre a renderla indagata per truffa aggravata, ha fatto sì che la sua immagine perdesse di credibilità agli occhi dei fan che l’hanno sempre supportata, e ai quali deve il suo successo sui social. Ferragni ha rischiato di finire nel dimenticatoio per questa storia spinosa, recentemente commentata dal suo manager Fabio Maria Damato.

Come se non bastasse, proprio nello stesso periodo dopo una forte crisi durata mesi e anche a causa di divergenze di punti di vista sulla questione, Chiara e Fedez hanno messo fine al loro matrimonio, senza dubbio più per volere del rapper che dell’influencer che è apparsa molto provata dalla separazione. Ora, a distanza di mesi, Ferragni sembra essere tornata a splendere e si sta godendo la vita da single con viaggi e appuntamenti con gli amici nei locali più alla moda, volando anche a Roma per assistere agli Internazionali di Tennis. Ma sembra che qui, Chiara sia accorsa non tanto per amore dello sport quanto per quello segretamente nutrito per uno dei tennisti più famosi del mondo.

Chiara Ferragni, flirt con Alexander Zverev?

Mentre su Fedez si sono accumulati una serie infinita di gossip a causa della sua scelta di mostrare la sua nuova vita da single senza tante remore sui social, Chiara Ferragni ha deciso di essere ben più discreta tornando a parlare di look, viaggi e momenti di condivisione in famiglia. Non che l’influencer non si sia scatenata parimenti all’ex marito, vivendo la sua nuova vita con leggerezza dopo un brutto periodo lavorativo e personale. Nelle ultime ore, Fabrizio Corona ha fatto sapere su Dillinger News che la presenza di Chiara agli Internazionali di tennis a Roma sarebbe tutt’altro che una casualità, dato che sembra che lei abbia un flirt con Alexander Zverev ovvero uno dei quattro tennisti più forti al mondo.

Dopo aver lanciato l’allarme sullo stato di salute di Fedez costringendolo a spiegare sui social la situazione, Corona ha portato alcune prove circostanziali a favore della sua tesi, ovvero il fatto che Chiara si sia fotografata sulla terrazza dell’hotel romano che ospita tutti i giocatori in gara, compreso Zverev, e il fatto che i due si seguano reciprocamente su Instagram. Fatti che, appunto, rimangono tuttavia attualmente circostanziali dato che secondo gli ultimi aggiornamenti social il famoso tennista risulta ancora felicemente fidanzato con la bellissima Sophia Thomolla, attrice e modella con la quale fa coppia fissa dal 2020.