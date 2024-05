Chiara Ferragni e il Pandoro Gate, parla il manager Damato: cosa ha rivelato

Gossip TV

Fabio Maria Damanto, il manager di Chiara Ferragni, rompe il silenzio sul caso del pandoro Balocco che ha portato guai giudiziari alla bionda influencer. Ecco cosa ha detto.

Lo scoppio dello scandalo Balocco ha creato un prima e dopo nella vita professionale e privata di Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa al mondo, che si è vista indagata per truffa e attaccata su tutti i fronti. Mentre le indagini continuano, il manager Fabio Maria Damanto rompe finalmente il silenzio sulla delicata questione del pandoro griffato, ecco cosa ha rivelato sulla sua assistita.

Chiara Ferragni e Damato, Fedez l’ha lasciata per “colpa” del manager?

Poco prima di Natale, proprio mentre festeggiava i primi giorni vissuti nel nuovo super attico milanese acquistato con il marito Fedez per la loro famiglia, Chiara Ferragni è stata completamente trovata dallo scoppio dello scandalo Balocco. L’influencer è finita indagata per truffa aggravata e sta attendendo che chi di dovere approfondisca la questione, dopo aver dovuto sparire per qualche settimana da Instagram, completamente invaso di haters pronti a puntare il dito, chiedendo poi pubblicamente scusa per quello che lei continua a sostenere fosse un mero errore di comunicazione. Il pandoro Gate ha influito anche sul matrimonio con Fedez, come rivelato dallo stesso rapper nello studio di Belve durante l’intensa intervista con Francesca Fagnani.

Il matrimonio è ufficialmente finito e gossip sempre più insistenti, leggendo tra le righe nelle dichiarazioni del cantante milanese, hanno trovato tra le cause anche il rapporto tra Ferragni e Fabio Maria Damato. Il manager dell’influencer non è mai piaciuto a Fedez e in questo caso sembra aver non svolto al meglio il suo lavoro, dal momento che in molti hanno notato che anche lui avrebbe dovuto prendersi delle pubbliche colpe, invece che scaricare tutto sulla sua assistita e amica. Tralasciando queste questioni che possono avere molte sfaccettature, quel che è certo è che tra Damanto e Fedez non vi sia mai stato un buon rapporto, e ora il manager ha deciso di commentare la questione a distanza di mesi.

Damato si espone su Chiara Ferragni e Balocco

A distanza di mesi dallo scoppio del caso Balocco che ha travolto Chiara Ferragni, che sta ora tornando alla normalità dopo settimane terribili a livello professionale - perdendo migliaia e migliaia di followers ma anche contratti vantaggiosi e importanti - e privata con la fine del matrimonio con Fedez, Fabio Maria Damato ha commentato la vicenda per la quale è finito lui stesso tra gli indagati. Intercettato dai microfoni di FarWest, programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Salvo Sottile, Damanto ha commentato secco:

“Non posso aggiungere nulla, mi dispiace. Sono dipendente della società, quello che doveva dire l’ha detto Chiara Ferragni, che si è esposta. Io non ho mai parlato e non voglio farlo ora. Io lavoro per la signora Ferragni, tutto qui”.

Insomma, Damato ha praticamente proclamato un silenzio stampa riconducendo il suo lavoro, che è molto più di quello di un semplice dipendente di Chiara Ferragni, a subalterno in attesa delle decisioni del suo capo. Una replica che ha lasciato decisamente spiazzato il pubblico, soprattutto quando Damato ha aggiunto di non sapere nulla dei followers comprati dall’influencer su Instagram, fatto bizzarro dato che di questo lato della vita professionale di Chiara dovrebbe proprio occuparsi lui in prima persona.