Fedez rompe il silenzio: come sta, le sue parole

Fedez smentisce le indiscrezioni circolate in queste ore a proposito del suo stato di salute.

Dopo le indiscrezioni sulla sua salute, Fedez ha deciso di rompere il silenzio. Il primo a diffondere la notizia di un ricovero urgente del rapper è stato l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che sul portale di Dillinger News, aveva lanciato la notizia di suo malore che l'avrebbero costretto ad un ricovero urgente al pronto soccorso.

Fedez smentisce: “Sto bene, ho avuto qualche problema ma non sono in fin di vita”

Questo sarebbe stato il principale motivo per il quale il marito di Chiara Ferragni sarebbe stato costretto a dare forfait alla prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan, "Da vicino nessuno è normale",

"Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale’, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2" questa la nota stampa diramata dalla Rai che ha preoccupato i fan e la situazione è diventata ancora più allarmante dopo le recenti indiscrezioni di Corona e la conferma da parte dell'Ansa.

Qualche minuto fa, tuttavia, Fedez ha condiviso una Ig Stories rompendo il silenzio sulle sue condizioni di salute e smentendo il suo ricovero in ospedale:

“Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”, ha fatto sapere il rapper in una Instagram story. In molti avevano subito pensato al peggio, specialmente considerando il passato di Fedez con gravi problemi di salute, come il raro tumore neuroendocrino del pancreas diagnosticato nel 2022 e il successivo intervento chirurgico. Il messaggio del rapper su Instagram, tuttavia, ha tranquillizzato tutti spegnendo il clamore delle ultime indiscrezioni circolate su di lui.