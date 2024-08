Chiara Ferragni e Silvio Campara, il flirt continua: fuga in Perù, ma la Moglie dell’imprenditore non si arrende

Gossip TV

Chiara Ferragni e Silvio Campara sono pronti ad una fuga d’amore in Perù dopo Ferragosto, ma sembra che la moglie del CEO di Golden Goose non abbia intenzione di lasciar andare il marito tanto facilmente.

Nuovi retroscena decisamente piccanti sulla frequentazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. L’influencer e il CEO di Golden Goose continuano a sentirsi telefonicamente, alimentando la scintilla nata con l’incontro a Forte dei Marmi, pronti a fare un viaggio insieme in Perù a fine agosto. La moglie dell’imprenditore, tuttavia, sembra non aver intenzione di arrendersi tanto facilmente, avendo già vissuto una situazione del genere in passato a causa di Campara. Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Silvio Campara, pronti a partire per il Perù

Il flirt del momento sembra essere quello tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Il settimanale Chi ha ricostruito la nascita di questo interesse che sembra essere sempre più pressante, raccontando come galeotto fu il bagno Piero a Forte dei Marmi che li ha fatti incontrare e, nonostante la presenza della moglie del CEO di Golden Goose, innamorare. Chiara sarebbe davvero molto presa da questa nuova conoscenza, che tuttavia avrebbe messo Campara in una posizione decisamente difficile dovendo scegliere tra la famiglia e la moglie Giulia Luchi e la nuova papabile relazione con la bionda influencer. Gabriele Parpiglia ha rivelato nuovi dettagli su questa conoscenza, parlando dei piani della coppia per le vacanze estive.

“Chiara e Silvio si erano accordati per aver cura dei figli i primi 15 giorni di agosto (infatti Fedez è in Sardegna com Giulia, ed entrambi prenderanno i loro due figli dopo Ferragosto) per poter partire insieme per il Perù, come noi abbiamo rivelato. Tutto calcolato seguendo la perfezione del nuovo amore. Ma dopo le rivelazioni fatte qualcosa di è interrotto. Dopo aver raccontato che Giulia, (amica -anzi ex- di Chiara, ben prima di suo marito), ha affrontato la rivale al telefono e le ha scritto una serie di messaggi senza ricevere mai risposta dalla Ferragni che ha letto… ed è andata oltre. Dopo aver capito che Chiara, come da sue parole, avrebbe fatto di tutto per prendersi Silvio, Giulia ha sfoderato l’orgoglio e la pazienza di chi non vuole assolutamente spegnere questo amore”.

Il giornalista racconta un retroscena inaspettato ovvero il desiderio di rivalsa della moglie di Campara che non sarebbe pronta a stare a guardare mentre Chiara si prende suo marito. Insomma, la coppia avrebbe dovuto partire per il Perù ma ad oggi sembra che questa fuga romantica, lontano da occhi indiscreti, non sarà possibile.

Chiara Ferragni, la moglie di Campara pronta alla guerra

Sembra che Chiara Ferragni e Silvio Campara abbiano preparato un viaggio bellissimo da trascorrere insieme, scegliendo come meta il Perù per gli ultimi quindici giorni di agosto, prima di tornare a Milano per lavoro. Campara, tuttavia, si troverebbe ora diviso tra il desiderio di vivere la nuova love story con Chiara e la paura di perdere la moglie Giulia e i figli, dal momento che quest’ultima ha chiarito di non aver intenzione di ripetere il passato. Sembra, infatti, che Silvio abbia già tradito la moglie e che la situazione sia sfuggita di mano.

"In passato la coppia Campara - Luchi ha già affrontato una crisi. Non entreremo nei dettagli, ma è stata molto forte, con protagonista una “tentazione” che chiameremo S. Una brutta storia finita in via Marelli, proprio dove ha sede uno dei negozi Golden Goose. Una storia che Giulia ha superato con non poche difficoltà. Oggi Chiara rappresenta un passato che bussa nuovamente, con il suo carico di dolore e la “tentazione di una tentatrice” d’amore proprio come in passato (queste parole non sono usate a caso)”.

Insomma sembra che Campara avesse perso la testa per una tentatrice, e non trattandosi di un gioco di parole ma di un indizio come suggerisce Parpiglia, si tratta certamente di una tentatrice di Temptation Island delle passate edizioni. Chiara farà un passo indietro davanti alla risolutezza di Giulia, o continuerà ad ignorarla per prendersi il cuore di Campara? Nel frattempo, dopo questi gossip, Fedez non si lascia scappare l’occasione di lanciare una frecciatina all’ex moglie.