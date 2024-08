Silvio Campara, chi è la nuova presunta fiamma di Chiara Ferragni?

Gossip TV

Silvio Campara, CEO di Good Goose, potrebbe essere la nuova fiamma di Chiara Ferragni dopo un incontro a Forte dei Marmi. Ma chi è l'imprenditore? Scopriamolo insieme.

Negli ultimi giorni non si fa che parlare del nuovo flirt di Chiara Ferragni che, dopo un casuale incontro a Forte dei Marmi, si sarebbe invaghita di Silvio Campara. Ma chi è il CEO di Good Goose? Ecco cosa sappiamo dell’imprenditore ed ex modello che ha rubato il cuore all’influencer.

Chiara Ferragni e Silvio Campara, come è nato l’amore?

Nuovo amore per Chiara Ferragni? Dagospia ha lanciato una bomba sulla bella imprenditrice digitale che riguarda la nuova liaison con Silvio Campara. Ed ecco che pochi giorni dopo Chi ricostruisce il colpo di fulmine tra Chiara e Campara, che sarebbe avvenuto ai bagni Piero a Forte di Marmi, con un incontro che avrebbe fatto scattare qualcosa in entrambi. Ferragni è single dopo la fine della relazione con Fedez ma l’imprenditore è ancora sposato, e ha due figli. Come conciliare questo flirt alla sua vita?

Sembra che dopo questi momenti insieme, in vacanza a Capri, Chiara abbia mostrato la foto di Silvio agli amici confessando il suo reale interesse, mentre lui è tornato al mare con i figli ma senza la moglie segno che qualcosa potrebbe essersi rotto negli ultimi giorni proprio a causa dell’influencer. Lei è in vacanza a Mykonos con la famiglia, Campara a Forte dei Marmi e gli amanti del gossip si chiedono quando si rivedranno. Nel frattempo, tutti si chiedono chi sia Campara, ed ecco che vi riveliamo qualcosa in più sulla sua vita, il suo lavoro di CEO e la sua famiglia.

Silvio Campara, tutto sul nuovo flirt di Chiara Ferragni

Affascinante 45enne originario di Lugagnano, una frazione di Sona, Silvio Campara è l’attuale CEO di Golden Goose ovvero un brand veneziano che produce sneaker di lusso. Campara proviene da una famiglia di artigiani della provincia di Verona, si è laureato poi alla Bocconi e ha iniziato a fare il modello grazie al suo aspetto decisamente piacevole. Silvio ha poi intrapreso la strada del settore commerciale legato alla moda per marchi importanti come Giorgio Armani, Sundek e Alexander McQueen. Di lì a poco, Campara è approdato a Golden Goose e in pochi anni è diventato il CEO, ricoprendo questa carica dal 2018. Silvio è sposato e ha due figli e fino ad ora si era tenuto ben lontano dal mondo del gossip, almeno fino a quando non è esploso in questi giorni il flirt con Chiara Ferragni.