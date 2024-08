Fedez: frecciatina velenosissima a Chiara Ferragni, cosa è successo

Gossip TV

Dopo le indiscrezioni di Dagospia e Chi, sono emersi nuovi retroscena sul flirt tra Chiara Ferragni e il Ceo di Golden Goose, Silvio Campara e poco dopo è arrivata una Ig Stories di Fedez che ha tutta l'aria di una considerazione contro l'ex moglie.

Chiara Ferragni e i retroscena con Silvio Campara, arriva anche Fedez con un commento sarcastico

Procediamo con ordine. Qualche giorno fa, l'autorevole portale diretto da Roberto D'Agostino ha lanciato il super scoop sull'imprenditrice digitale e il suo nuovo amore. .Secondo quanto riportato da Dagospia, l'influencer cremonese avrebbe interrotto la sua frequentazione con l'ortopedico toscano Andrea Bisciotti, avviando invece una relazione "affettuosa" con Silvio Campara, un nome ben noto nel mondo della moda. Campara, 45 anni,, è un ex modello diventato imprenditore di successo. Ha saputo farsi strada nel settore della moda di lusso, tanto che nel 2020 la sua azienda ha registrato un fatturato di 260 milioni di euro.

Dagospia ha inoltre svelato che Campara è sposato e padre di famiglia. Tuttavia, sembra che sia disposto a lasciare tutto e tutti per vivere una vacanza con l'ex reginetta di Instagram.

Anche il settimanale Chi, ha confermato la laison della Ferrangni testimoniato da alcune foto di Chiara insieme a Campara a Forte dei Marmi.

Oggi, Gabriele Parpiglia ha rivelato nuovi scottanti retroscena sulla coppia.

" L’incontro a Forte dei Marmi però, improvvisamente “scivola” via e l’amicizia tra Chiara e Giulia passa in secondo piano. Va precisato che Campara sta attraversando un periodo non facile. Proprio nelle scorse settimane avrebbe dovuto concludere una vendita milionaria del marchio “Golden Goose”, ma si è improvvisamente bloccata. Si è stoppato tutto: e questa situazione non ha potuto fare altro che creare tensione e pressione all’interno della famiglia Campara. Quando Silvio incontra Chiara, in lei vede una sorta di via di uscita dal suo momento no. Tutto succede velocemente e ci riferiamo al mese di giugno, periodo in cui tutto è nato. Insomma: mentre la Ferragni scriveva alla moglie Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio."



"Il dramma esplode quando la Ferragni è a Capri e si lascia sfuggire una frase: “Lui me lo prendo” e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo-fidanzato, seduta a un tavolino. Frase detta però, dinanzi ad un orecchio che ha riportato tutto, per filo e per segno, alla moglie di Campara, che non ha esitato il confronto con la stessa Chiara (una telefonata durissima e una serie di messaggi, ndr); la quale però, non ha minimamente indietreggiato ha confessato all’ex amica l’interesse per Silvio.

Chiara Ferragni sembra dunque aver perso la testa per Silvio Campara, al punto da lasciarsi sfuggire una frase che avrebbe scatenato una crisi tra lui e sua moglie. Durante una vacanza a Capri, l'influencer avrebbe confidato alle amiche: “Lui me lo prendo”, mentre mostrava alcune foto che si stava scambiando con l’imprenditore. Tuttavia, sembra che qualcuno abbia ascoltato la conversazione e riferito tutto a Giulia Campara. Questo ha provocato uno shock per Giulia, che ha subito cercato un confronto con Chiara, considerata fino a quel momento una sua amica. Nonostante una telefonata piuttosto tesa e una serie di messaggi insistenti da parte di Giulia, Chiara avrebbe deciso di proseguire nella sua frequentazione con Silvio, arrivando persino a confessare il suo interesse alla stessa Giulia. Nel frattempo, Silvio avrebbe cercato di chiarire la situazione con la sua famiglia, decidendo di prendersi una pausa dalla moglie, anche se non definitiva. Proprio Giulia starebbe ostacolando un viaggio programmato per ferragosto tra il marito e la Ferragni. Parpiglia fa presente che questo viaggio è sarà decisivo per le sorti del loro matrimonio: "O dentro o fuori!”.avrebbe detto a Silvio.

Da quel momento si scatena il caos: iniziano con le dediche social “anonime” della Ferragni utilizzando musiche di Cesare Cremonini e Jovanotti e timidamente si confida sia con la madre Marina di Guardo, (che conosce Silvio) che con le amiche, alle quali specifica che non vuol passare per una sfascia famiglie. Per questo motivo svela di aver messo le cose in chiaro con Silvio e lui ha fatto lo stesso con la sua famiglia.:«Tutti sanno tutto, io non ho sbagliato», dice la Ferragni. Campara e la moglie si staccano, ma non del tutto. Silvio ha ancora i vestiti nelle case che condivide con Giulia e i loro figli, la sbandata per Chiara è forte ma sorgono i primi dubbi. Ed ecco lo stop nel voler partire con Chiara in Perù. Nel mentre, il trio si separa: Giulia è tra la Sardegna e Forte dei Marmi, dove arriverà il quindici di agosto. Silvio adesso è a Forte, ma andrà via. Chiara è in Grecia con la famiglia: un tris di cuori che ancora non conosce il suo futuro [...] Giulia Campara non ha alcuna intenzione di disintegrare la sua famiglia. Nessuna. I due hanno superato dolori molto forti, ma di questo ne parleremo in un secondo momento.

L’ex moglie, anzi, la moglie, pensa che per Silvio sia in un momento “no” ma che non perderà quello che ha costruito. La Ferragni dal canto suo ha perso la testa e ci mette il cuore e crede in questa relazione.

Il quindici di agosto e il Perù sono dietro l’angolo. Se la partenza ci sarà, siamo sicuri che Giulia non perdonerà più il padre dei suoi figli: “O dentro o fuori!”.

Dopo le notizie di Parpiglia, che pare sia confermate senza possibilità di smentite, Fedez ha scritto un messaggio su Instagram che sembra una palese frecciatina all'ex moglie. Lui, a differenza di Chiara, le frequentazioni le ha rese sempre pubbliche cosa che, a quanto pare, non avrebbe fatto la l'imprenditrice.