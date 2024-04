Chiara Ferragni, dopo le numerose polemiche l'influencer blocca i commenti sotto i suoi post!

Gossip TV

Chiara Ferragni ha preso una drastica decisione: bloccati i commenti sotto i post dopo le ultime polemiche!

Chiara Ferragni è di nuovo al centro delle polemiche e questa volta per una drastica decisione: l'influencer, infatti, ha bloccato la sezione commenti sotto i suoi post, per limitare le offese.

Da quando Chiara Ferragni ha confermato le voci della separazione tra lei e Fedez, i commenti sotto i suoi post sono diventati ancora più taglienti del solito. Complice anche la vicenda del pandoro-gate, che ha affossato completamente la reputazione dell'imprenditrice digitale, e la situazione con il marito, le polemiche intorno all'influencer sono aumentate vertiginosamente e hanno spinto Ferragni a prendere una drastica decisione.

Dopo l'intervista a Belve di Fedez, l'influencer aveva prima deciso di prendersi un periodo di silenzio dai social, limitandosi a comparire solo nelle stories della madre e delle sorelle, ma nemmeno questa strategia sembra aver placato gli haters, che non perdono occasione per offenderla.

L'ultima polemica si è sollevata in occasione della pubblicazione del suo primo post dopo la pausa dai social, in cui Chiara Ferragni si mostrava all'inaugurazione di una mostra a Venezia: le foto hanno scatenato un putiferio, perché a detta degli utenti di Instagram, l'influencer sembrava godersi troppo la vita e non soffrire abbastanaza per la separazione dal marito e per i guai legali in cui il pandoro-gate l'ha fatta precipitare.

Nelle foto, inoltre, Chiara ha indossato quello che, a detta di molti fan, era un vero e proprio revenge dress: un abito aderente che valorizzava la sua figura, una risposta perfetta alle foto senza veli che Fedez aveva invece postato nelle sue stories.

I fan, però, hanno notato anche un altro dettaglio che fa pensare che Chiara Ferragni abbia deciso di prendere una decisione drastica per limitare al minimo offese e polemiche: l'influencer ha scelto di bloccare la sezione commenti sotto i suoi post su Instagram, in modo tale da limitare gli interventi degli haters a suo danno.