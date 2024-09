Chiara Ferragni a gamba tesa contro Fedez: "Bisogna mettere un punto a tutto questo"

Gossip TV

Chiara Ferragni rompe il silenzio e attacca l'ex marito Fedez protagonista di un dissing velenoso contro Tony Effe che in questi giorni sta infiammando i media e i social.

Chiara Ferragni: "In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca"

Il rapper ha annunciato l'uscita di un nuovo brando "Allucinazione Collettiva" all'una di questa notte e l'influencer ha anticipato che non sarà una nuova replica a Tony ma "una finta canzone romantica, priva di sincerità". La Ferragni è stata citata più volte nel dissing di Tony Effe ed è stato anche pubblicato un suo (presunto) audio in cui afferma che Fedez si stava informando "per pagare gli streaming". Tony ha fatto anche delle palesi allusioni su un flirt avuto con l'influencer,"Chiara dice che mi adora, che non vedeva l'ora" mentre l'ex marito l'ha citata questo pomeriggio in alcune Ig Stories "Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza".

La Ferragni ha deciso di intervenire e pare si stia totalmente dissociando dai comportamenti di Fedez

"Questa sera non uscirà l’ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi. In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie velenose. Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più"