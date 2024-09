Fedez replica ancora a Tony Effe e attacca anche l'ex moglie Chiara Ferragni

Gossip TV

E' Chiara Ferragni il bersaglio principale di Fedez nella del nuovo dissing di replica tra il rapper e Tony Effe.

Fedez, qualche minuto fa, è intervenuto nuovamente su Instagram lanciando un nuovo brano di quella che è ormai un dissing forsennato e continuo con Tony Effe. Il rapper ha annunciato "Allucinazione collettiva" all'una di notte e ha pubblicato alcuni stralci di un brano che questa volta sembra un attacco più che palese nei confronti dell'ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez nuovo singolo contro Tony Effe e contro l'ex moglie

Quest'ultma, come è noto è stata tirata in ballo più volte e nel brano di Tony è stato anche pubblicato un vocale (poi camuffato) della voce di Chiara in cui fa presente che "Fedez voleva comprarsi gli streaming". Una delle tante accuse rivolte al rapper milanese che ha replicato con questo nuovo brano di cui pubblichiamo alcuni stralci:

"Chissà se lei era d'accordo nel pubblicare quel vocale, ti sei trasformato in un consulente matrimoniale? Lei grida indignata 'Abbi rispetto per i figli' poi manda gli audio ai rapper scarsi che li insultano nei dissing"

"Ti hanno mai spiegato la differenza tra un tumore e uno str**zo che è accusato di essere un truffatore?""Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza"

"Ora chiudo questa pagliacciata. Volete la mia verità? “Allucinazione collettiva”, fuori all’una di notte"

l dissing tra Fedez e Tony Effe sta catturando l'attenzione dei social media da ormai giorni. Tutto è iniziato quando Tony Effe ha attaccato Fedez e Niky Savage nel suo brano per Red Bull 64 Bars, criticando Fedez e il suo energy drink e menzionando l'ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni, con commenti provocatori.

In risposta, Fedez ha pubblicato un dissing intitolato L’infanzia difficile di un benestante, in cui ha accusato Tony di flirtare con Chiara Ferragni, chiamandolo "infame", e ha coinvolto altre persone come Taylor Mega (ex di Tony) e Chiara Biasi. La faida ha toccato anche temi personali, come le famiglie e le relazioni, con attacchi reciproci sulle loro vite private.

Tony Effe ha risposto annunciando il singolo Chiara, che sembrava un'altra provocazione verso Fedez. Entrambi hanno fatto riferimento a temi delicati come le relazioni passate, i figli e persino accuse di ipocrisia, rendendo il dissing non solo una questione musicale, ma anche personale e pubblica, con i social che amplificano la rivalità.