Can Yaman senza peli sula lingua: ''Plasmato ad essere sempre il numero uno''

Can Yaman, dopo aver festeggiato lo straordinario successo della prima puntata di Viola come il Mare 2, torna ad allenarsi per Sandokan ed ecco cosa scrive su Instagram.

Can Yaman è Sandokan, la leggendaria Tigre della Malesia nel remake dell’omonima serie tv, che sarà prodotta da Lux Vide e poi distribuita a livello internazionale, in onda in Italia su Rai 1. L’attore turco è felice di questa nuova prova e non risparmia elogi al suo duro lavoro su Instagram, ecco cosa ha scritto sotto l’ultimo post pubblicato nella sua pagina personale.

Can Yaman pubblica un video e si auto-elogia, cosa ha scritto?

Da fine aprile hanno preso il via le riprese di Sandokan, remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta con Kabir Bedi protagonista, ispirata al ciclo narrativo della geniale penna di Emilio Salgari. Il nuovo progetto prodotto da Lux Vide, che sarà in onda in prima serata su Rai 1 e poi distribuito a livello internazionale, può contare su un cast molto ricco: Alessandro Preziosi presta il volto a Yanez de Gomera, il fedele amico della Tigre della Malesia, Sandokan sarà impersonato da Can Yaman come annunciato ormai anni fa quando si iniziava a parlare del progetto televisivo, mentre l’attore americano Ed Westwick sarà l’antagonista Lord Brooke.

Le riprese si sposteranno dal Lazio alla Calabria, dove è stato ricreato il mitico villaggio che ospita le peripezie del corsaro innamorato di Lady Marianna. Per calarsi nei panni di Sandokan, Yaman ha dovuto perdere moltissimi chili in poco tempo, allenarsi per definire la sua massa muscolare a sfavore di quella grassa, poi prendere lezioni di danza, combattimento ed equitazione. Per il suo ruolo Yaman sembra aver ricevuto un cachet enorme, almeno stando alle ultime indiscrezioni, e continua a sforzarsi giorno dopo giorno anche imparando alla perfezione un copione totalmente in inglese. E proprio per celebrare il suo impegno, Yaman ha pubblicato un video su Instagram, un video in cui salta oltre un metro dopo un allenamento faticosissimo e celebra le sue imprese.

“Il tentativo di saltare 1 metro e 20 alla fine di un allenamento pesante che dura un’ora senza sosta e con la stanchezza accumulata era una goduria anche per Ennio che di solito loderebbe pochissimo […] Ricordiamoci sono io la tigre e sono plasmato ad essere sempre il numero uno”.

Insomma, Yaman è perfettamente calato nella parte di Sandokan e si esprime senza peli sulla lingua, sostenuto da tantissimi fan. Negli ultimi giorni, Can è stato protagonista di nuovi gossip legati alla frecciatina social che ha lanciato a Francesca Chillemi, sua partner sul set di Viola come il Mare 2. L’attore ha provocato apertamente la collega siciliana, alimentando i pettegolezzi su una loro forte lite all’inizio delle riprese della fiction in onda su Canale 5.