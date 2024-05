Can Yaman, per Sandokan cachet stratosferico: quanto guadagna l'attore turco

Gossip TV

Can Yaman sarà la Tigre della Malesia nel remake di Sandokan. Il cachet dell’attore turco è decisamente da capogiro, ecco quanto guadagna.

Can Yaman è la Tigre della Malesia nel remake di Sandokan prodotto dalla Lux Vide. La serie tv, che conta su un cast internazionale, è in produzione da pochi giorni con il primo ciak ufficiale, e tutti si chiedono a quanto ammonta il cachet dell’attore turco per questo nuovo progetto. Ecco tutte le informazioni.

Can Yaman, quanto guadagna per Sandokan?

Il progetto del remake di Sandokan, amatissima serie televisiva degli anni Settanta con Kabir Bedi come protagonista, ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari, ha preso finalmente forma e pochi giorni fa è partito con il primo ciak ufficiale. Come annunciato sin dall’inizio, Can Yaman sarà la nuova Tigre della Malesia nella produzione targata Lux Vide e al suo fianco ci saranno Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez de Gomera, e l’attore americano Ed Westwick nei panni dell’antagonista Lord Brooke più un cast internazionale di primo piano, con il quale sembra essere nata una buona sinergia da parte dell’attore turco.

Yaman, che ha fatto una rivelazione sul tradimento, è carico di aspettative ed entusiasmo dal momento che si è preparato davvero duramente per questo ruolo e vuole donare al pubblico il miglior spettacolo possibile, consapevole dell’impatto che ha avuto la versione con Kabir Bedi sul pubblico italiano in particolare. Sandokan sarà distribuito a livello internazionale e andrà in onda su Rai 1, ma nel frattempo tutti si chiedono a quanto ammonta il guadagno del divo turco più amato di sempre, dato il rischio che questo ruolo possa anche stroncare la sua carriera invece che continuare a portarla al successo.

Le ultime notizie sul cachet di Yaman per Sandokan risalgono a qualche anno fa, quando nel 2021 fu annunciato ufficialmente il progetto prima della lunga pausa, e fu la rivista Nello a far sapere che il cachet di Can sarebbe ammontato a 100mila euro a puntata. Una cifra altissima ma che, vista la popolarità in crescita di Yaman negli ultimi anni grazie a produzioni come Viola come il mare e El Turco ma anche alle sue tantissime ospitate in televisione, potrebbe decisamente essere più alta. Del resto, Can ha dovuto anche fare una drastica trasformazione fisica e allenarsi duramente in diverse discipline come danza, lotta ed equitazione, dunque difficilmente si sarà accontentato di un cachet basso.