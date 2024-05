Can Yaman e quella provocazione a Francesca Chillemi, tensioni tra i protagonisti di Viola come il Mare 2?

Gossip TV

Can Yaman pubblica un'inaspettata Ig Stories su Instagram, tirando in ballo Francesca Chillemi la sua partner di Viola come il Mare 2.

Can Yaman e Francesca Chillemi ai ferri corti? I due protagonisti di Viola come il Mare 2 hanno decisamente cambiato atteggiamento rispetto alla complicità vista nel corso delle riprese della prima stagione, ma dopo l’intervista a Verissimo sembrava che tutto fosse una mera impressione generale. L’attore turco, invece, lancia stilettate su Instagram alla bella collega siciliana e il dubbio torna in primo piano. Ecco cosa è successo.

Can Yaman e Francesca Chillemi ai ferri corti? Cosa succede

Sin dall’esordio delle riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, sembrava un po’ a tutti che lo splendido rapporto nato tra Francesca Chillemi e Can Yaman si fosse freddato. I due sono stati oggetto di diversi gossip, legati proprio alla loro complicità davanti e lontano le telecamere, al punto che si è arrivati a pensare che vi fosse del tenero nonostante Chillemi sia felicemente impegnata ormai da anni con il padre della sua bambina, Stefano Rosso. L’attrice siciliana e il bel turco si sono smarcati dalle voci su una possibile relazione, parlando di semplice alchimia lavorativa e professionale, che tuttavia si sembra essere persa nel corso dell’ultima stretta collaborazione per la fiction targata Lux Vide in onda su Canale 5.

Che cosa è successo tra Can e Francesca? Il mistero è stato svelato con l’intervista doppia a Verissimo durante la quale l’attore ha speso bellissime parole per la sua collega, suscitando anche un’ondata di entusiasmo incontenibile da parte della fan, che dopo la trasmissione gli ha portato guai. Poi è arrivato il momento tanto atteso, la prima puntata di Viola come il Mare 2 su Canale 5 in prima visione e il pubblico ha risposto benissimo, con ben oltre 4 milioni di spettatori pronti a seguire le vicende del capo ispettore Francesco Demir e della giornalista affetta da sinestesia Viola Vitale.

Can Yaman contro Francesca Chillemi su Instagram, che stoccata

E proprio in questa occasione, dopo aver lungamente festeggiato il successo della fiction su Instagram, Can ha voluto lanciare un dardo infuocato alla Chillemi nelle sue Ig Stories. Il sensuale turco, infatti, ha condiviso un articolo di Vanity Fair nel quale Chillemi assicurava che Can fosse rimasto stregato dal personaggio di Viola e non da lei, per spegnere le nuove polemiche sul loro rapporto. Yaman, invece, ha rilanciato con una bomba, commentando:

“Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi forse il contrario. Comunque non ha rivelato niente, forse ha schivato”.

Le parole dell’attore turco sono spiazzanti, dato che sembra proprio di trovarci davanti ad un attacco con i fiocchi nei confronti di Francesca, suggerendo che l’attrice abbia nascosto una cotta per lui. Il popolo del web si è diviso e i fan della siciliana se la sono presa con Can per questa sua colorata riflessione pubblica, mentre le sostenitrici di Yaman sono certe che fosse pure ironia condivisa anche dalla collega. Voi cosa ne pensate?