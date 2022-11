Can Yaman saluta la madre e torna a Roma: ecco le ultimissime sul divo turco

Gossip TV

Can Yaman ha lasciato la Turchia, con uno scatto bellissimo insieme alla madre, ed è tornato a Roma dove si è lasciato immortalare in un noto ristorante della Capitale.

Nelle ultime settimane, Can Yaman si è impegnato per far perdere le proprie tracce ai suoi numerosi fan che, su Instagram, si sono disperati alla ricerca di indizi sul divo turco. Ora l’attore ha deciso di uscire allo scoperto rivelando, attraverso un selfie con la madre Guldem, di essere stato in Turchia per poi mostrarsi spensierato in un noto locale al centro di Roma, la città del suo cuore. Ecco le ultime novità su Yaman.

Can Yaman torna a Roma!

L’uomo più sexy e desiderato del momento ha deciso di far perdere totalmente le sue tracce ai fan, mandando in tilt il web per diverse settimane. Tutti si sono chiesti cosa fosse successo a Can Yaman, approdato a Budapest con un grande entusiasmo per la sua nuova avventura sul set de El Turco, e via via sempre più triste e malinconico proprio a causa di alcuni intoppi riscontrati durante le prime fasi del progetto. Mentre alcuni hanno sobillato che Yaman fosse depresso a causa dei sentimenti nutriti per Francesca Chillemi, la quale non avrebbe ricambiato e avrebbe messo un freno al loro rapporto dopo Viola come il mare, il divo turco è stato avvistato in un noto centro di fisioterapia nella capitale ungherese ed è stato confermato che Can ha riportato un infortunio al piede che lo ha costretto allo stop.

L’attore è tornato in Turchia e qui, si mormora, abbia incontrato l’ex collega Demet Ozdemir, in crisi con il marito Oguzhan Koc, con la quale avrebbe parlato della possibilità di un ritorno di fiamma. La versione dei fatti riportata dai media turchi non è stata confermata da Can, il quale tuttavia ha sottolineato di trovarsi nella sua città natale attraverso un dolcissimo selfie insieme alla madre Guldem Yaman.

Sembra che il tempo trascorso in Turchia abbia fatto molto bene, fisicamente e spiritualmente, a Can che è apparso sereno e serafico stretto alla sua bellissima mamma, per poi postare nelle sue Ig Stories uno scatto della prima serata mondana a Roma dopo il suo frettoloso rientro. Eh già, Yaman si trova nella Capitale in questo momento e la caccia è aperta. L’ultimo avvistamento è stato al ristorante di carne Sarkos, ma sembra che Can si tratterrà ancora qualche giorno prima di tornare a Budapest per continuare il suo impegno sul set della serie tv targata Disney +. Che il brutto periodo sia passato e l’attore sia tornato a splendere?