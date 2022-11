Can Yaman torna in Turchia e rivede Demet Ozdemir? L’attrice in crisi con il marito

Gossip TV

Nuovi rumors su Can Yaman, tornato in Turchia a causa dell’infortunio al piede, che avrebbe riallacciato i rapporti con l’ex collega Demet Ozdemir.

L’avventura di Can Yaman a Budapest, sul set della nuove serie tv El Turco, ha subito una rovinosa battuta d’arresto a causa dell’infortunio al piede riportato dal divo turco. Sembra che l’attore abbia preferito fare riabilitazione a Istanbul, tornando per un periodo a casa, e secondo recenti rumors qui si sarebbe messo in contatto con Demet Ozdemir. La co-protagonista di Daydreamer è sempre già distante dal marito Ozughan Koc, e si parla di crisi matrimoniale dovuta proprio al rinnovato rapporto tra Demet e Can.

Can Yaman e Demet Ozdemir di nuovo innamorati?

Bello e irresistibile, Can Yaman si è gettato a capofitto nella nuova avventura televisiva che lo vede protagonista della serie tv El Turco, prodotta dalla piattaforma streaming Disney +. Yaman ha trovato sul set Greta Ferro, nota attrice e modella italiana, e si è stabilito a Budapest per poter esser presente durante le riprese che dureranno all’incirca sei mesi. Sfortunatamente, stando ai rumors sempre più insistenti confermati dai media turchi, Yaman avrebbe dovuto fermarsi a causa di un brutto infortunio al piede. Sconsolato e rammaricato, Can avrebbe deciso di lasciare il clima piovoso e uggioso dell’Ungheria per far ritorno a casa, a Istanbul, dove farà la riabilitazione prima di poter tornare sul set nei panni del conquistatore ottomano alle porte di Vienna.

Mentre in Italia non si parla d’altro che del nuovo spot Dolce&Gabbana che vede Yaman protagonista, sensuale e decisamente poco vestito per la gioia delle sue fan, in Turchia i rumors sull’attore sono di ben altra portata. Sembra, infatti, che da quando Can è tornato a casa l’ex fidanzata e collega Demet Ozdemir sia sempre più lontana dal marito Ozughan Koc. I due sono convolati a nozze pochi mesi fa e Demet era bellissima, con ben tre cambi d’abito per essere perfetta durante la cerimonia, il ricevimento e la festa scatenata con gli amici in pista. Secondo le indiscrezioni, Demet e Ozughan sono in crisi da qualche settimana e la causa scatenate potrebbe essere proprio il ritorno di Yaman, e il fatto che la protagonista di Daydreamer si sia nuovamente messa in contatto con lui.

Al momento, sia chiaro, questi rimangono meri pettegolezzi ma il cuore degli amanti della soap turca non possono fare a meno di sperare che Demet e Can capiscano di essere fatti l’una per l’altro e tornino a fare coppia fissa, come i loro personaggi immaginari Sanem Aydin e Can Divit. Nel frattempo, è sempre più insistente anche la voce che vuole Yaman a pezzi per Francesca Chillemi: l’attore turco ha improvvisamente smesso di seguire la collega di Viola come il Mare, nonostante la fiction di Canale 5 sia stato un discreto successo e Mediaset parli già di una seconda stagione, e si pensa sia a causa di una forte lite nata dai reali sentimenti di Yaman per Chillemi.