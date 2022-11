Can Yaman ''triste per Francesca Chillemi, prova qualcosa per lei''

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno discusso a causa dei sentimenti dall’attore turco per la bella collega di Viola come il Mare? L’ultimo gossip.

Can Yaman ha deciso di prendersi una pausa e sparire dai radar a causa del rapporto ambiguo con Francesca Chillemi? Sembra, secondo recenti rumors, che l’attore turco si sia arreso alla malinconia un po’ per la condizione fisica, avendo riportato un infortunio al piede, un po’ a causa di una discussione con la collega siciliana, per la quale prova più che semplice affetto.

Can Yaman distrutto per Francesca Chillemi?

È ormai chiaro a tutti che Can Yaman ha qualcosa che non va. L’attore turco ha lasciato momentaneamente l’Italia, dove si è trasferito da qualche anno dopo il successo enorme ottenuto con le soap che lo hanno visto protagonista, per soggiornare a Budapest. Qui è stato allestito il set de El Turco, nuova serie tv che vede Yaman protagonista e che sarà distribuita sulla piattaforma streaming Disney +. Can si è detto entusiasta anche se molto preoccupato per questo progetto, e sembrava andare tutto per il meglio sino al trasferimento, quando l’attore turco è apparso sempre più cupo e malinconico.

Per settimane, Can è sparito da Instagram, ha evitato di commentare insieme ai suoi fan l’ultima puntata di Viola come il Mare per poi prendere le distanze da Francesca Chillemi, smettendo di seguirla su Instagram da un giorno all’altro. Nel frattempo, Yaman si è fatto notare in un centro di fisioterapia nella capitale ungherese, allarmando i suoi sostenitori che hanno pensato ad un brutto infortunio. Secondo gli ultimi scoop lanciati da Riccardo Signoretti, Yaman sarebbe stato costretto a fermarsi per un infortunio al piede, lasciando momentaneamente il set e Budapest per fare ritorno in Turchia, accudito dai suoi familiari e da professionisti.

Sembra inoltre che Can, sexy più che mai nel nuovo spot Dolce&Gabbana, sia molto malinconico a causa del rapporto chiuso i fretta e furia con Chillemi. “Il divo però è triste: forse provava qualcosa di più per Francesca”, questa l’indiscrezione che conferma il timore di tantissimi fan. Al momento, infortunio o meno, Can ha deciso di continuare a non parlare della sua vita privata e a ridurre al minimo le comunicazione sui canali social.