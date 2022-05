Can Yaman più sexy che mai mentre si prepara per El Turco (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman pubblica il primo video degli allenamenti per El Turco, la nuova serie che lo vedrà protagonista su Disney +.

Can Yaman ha confermato da tempo il suo impegno sul set de El Turco, la nuova serie tv firmata Disney +, che lo vedrà protagonista di una produzione internazionale, al fianco di alcuni colleghi piuttosto noti. Dopo lo sfogo degli ultimi giorni, Can ha deciso di condividere su Instagram alcuni video che lo vedono alle prese con l’allenamento per il nuovo progetto, e la visuale è decisamente imponente.

Can Yaman si allena per El Turco: ecco i video bollenti!

Negli ultimi giorni, Can Yaman ha deciso di abbandonare almeno momentaneamente il ruolo di bello e impossibile che ha contraddistinto la sua carriera, mostrando il suo lato più umano con un appello accorato su Instagram. L’attore turco, amatissimo dal pubblico anche per il suo impegno nel sociale, ha chiesto alle sue seguaci di rispettare la privacy e ha annunciato di essere in procinto di cambiare casa, dato che la sua è spesso assediata dalle più curiose, che si appostano sotto il suo portone giorno e notte. Insomma, Can ha rivendicato il suo diritto a vivere la vita come un comune mortale, sopportando i riflettori accesi ma non sopportando più le continua insinuazioni maliziose sulla sua vita privata e la totale mancanza di privacy che percepisce anche in casa sua.

Nel frattempo, mentre le fan fanno mea culpa, Yaman è tornato in pista per la nuova serie tv El Turco, che debutterà su Disney +. Qui, Can interpreterà il ruolo principale nella prima vera produzione internazionale, che lo vedrà al fianco di alcuni dei colleghi turchi più noti. A proposito del nuovo impegno, Can ha assicurato che gran parte delle riprese si terranno in Italia, smentendo le voci che lo volevano pronto a lasciare il Bel Paese per tornare in Turchia.

Poche ore fa, forse come modo per ringraziare le fan più rispettose e affettuose, Can ha pubblicato alcuni video che hanno fatto alzare la temperatura nazionale quasi quantolo share dopo una lite in prima serata su Canale5. L’attore turco si è mostrato a petto nudo, intento ad allenare la sua già decisamente notevole massa muscolare, regalando una prospettiva perfetta agli spettatori, che hanno gradito riempiendo il post di commenti.