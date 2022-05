Can Yaman lancia un appello disperato su Instagram: ''Stanco dello stalkeraggio che subisco''

Gossip TV

Can Yaman si sfoga su Instagram, replicando alle insinuazioni dell’ex manager e chiedendo ai fan maggior rispetto per la sua vita privata.

Da diversi anni ormai Can Yaman è al centro dei pettegolezzi più piccanti, costretto a destreggiarsi con fan che superano il limite della pura ammirazione e con notizie false sul suo conto. Mentre si prepara a prendere parte alla produzione Disney, El Turco, Can replica alle ultime indiscrezioni sul suo futuro in Italia, per poi lanciare una appello disperato su Instagram, chiedendo alle sue sostenitrici più accanite di rispettare la sua privacy e le sue scelte.

Can Yaman esplode sui social: l’appello ai fan

Con estrema pazienza e il sorriso sempre sulle labbra, Can Yaman ha sopportato l’invadenza dei riflettori e di alcuni fan che, sebbene in buona fede, hanno perso la concezione di privacy e hanno seguito l’attore turco anche sotto la casa romana che lo ospita ormai da diverso tempo, da quando Can ha lasciato la Turchia per seguire alcuni progetti in Italia e ha deciso di rimanere qui, almeno per un po’ e impegni permettendo. A proposito della sua permanenza in Italia, l’ex agente Andrea Di Carlo ha lanciato uno scoop su Yaman, assicurando che l’attore è in procinto di tornare in patria e raccontando una sequela di scomodi retroscena sul suo ex assistito. Questo non è che l’ennesima indiscrezione su Can che, senza alcuno sforzo, potrebbe essere sul podio dell’uomo più chiacchierato del momento. Peccato che questo momento ormai duri da tanti anni e che Can stia iniziando ad esaurire la sua incredibile pazienza. Poche ore fa, infatti, l’attore ha deciso di pubblicare uno sfogo su Instagram, scrivendo nelle Ig Stories:

“Vi voglio bene uguale, spero possiamo trovare pace tutti quanti, perché io ne ho tanto bisogno. Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale… Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente: non vado via dall’Italia state sereni, il mio prossimo progetto è ambientato in Italia ed è un progetto globale su una piattaforma importantissima. Gli attori, soprattutto quelli internazionali, si spostano a seconda del progetto, non siamo mai permanenti da nessuna parte, questa è la natura del mestiere. Cambierò sicuramente la casa a Roma, non perché vado via ma perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che accettate voi. Ripeto: vi voglio bene ma voglio bene anche a me stesso, rilassiamoci… Vi auguro tanto bene”.

Lo sfogo di Can ha sorpreso davvero tutti, dato che l’attore ci ha abituati ad osservare il suo lato più riservato e ad esprimere in privato i propri sentimenti o il malessere di essere costantemente sotto ai riflettori che, si sa, sono spesso impietosi verso i loro diletti. Le parole di Yaman sembrano essere una chiara replica al suo ex agente, dato che arrivano a distanza di poche ore dallo sfogo di Di Carlo, ma anche un invito ai fan che lo seguono da tanto tempo e ai quali Can sa perfettamente di dovere la sua grande popolarità. Sebbene l’attore abbia sempre rispettato e ringraziato per l’affetto, infatti, è il momento di mettere in chiaro che il sostegno non può essere scambiato per l’ossessione e che lui, prima di essere un personaggio pubblico, è un giovane uomo alla ricerca della sua strada. Cosa ne pensate delle parole di Can?