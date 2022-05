Can Yaman nella nuova serie El Turco su Disney+: Trama, Anticipazioni, Cast

Gossip TV

Ecco la trama e tutte le curiosità su El Turco, la nuova serie che vedrà Can Yaman debuttare su Disney+.

Da diverso tempo si mormora che Can Yaman prenderà parte ad un nuovo progetto Disney+, che lo vedrà protagonista della serie El Turco. L’attore ha confermato sui social, facendo intendere di aver accettato l’ingaggio, ma di cosa parlerà la sua nuova fatica cinematografica? Scopriamo insieme la trama, le curiosità e le ultimissime notizie sul cast.

El Turco, tutto sulla nuova serie con Can Yaman

La carriera di Can Yaman è in continua ascesa, come dimostrano i suoi ultimi impegni sul set e quelli già schedulati, tra i quali appare l’imponente nuovo contratto con Disney+. La nota piattaforma streaming ha arruolato l’attore per il ruolo principale de El Turco, adattamento dell’omonimo romanzo di Orhan Yeniaras. Ma di cosa parlerà questa serie e quando andrà in onda? Al momento, stando ai gossip riportati dalle maggiori testate turche, sembra che le riprese della serie si terranno questa estate, momento perfetto per Yaman che ha appena finito di girare Viola come il Mare ed è in attesa di conferma per il set del remake di Sandokan.

Seguendo la trama del romanzo di Yeniaras, sappiamo che El Turco racconta dello storico assedio di Vienna del 1683, collegato alla leggenda che narra di un soldato turco che, in seguito alla sanguinosa battaglia tra ottomani e cristiani, giunse in fin di vita nella città di Moena nella Valle di Fassa, dove fu accolto e soccorso, e dove si narra risiedano ancora i suoi discendenti.

Kerem Deren sarà lo sceneggiatore della serie, mentre la regia è stata affidata a Uluc Bayraktar, che vanta una serie di premi niente male nel suo curriculum. Non ci sono ancora notizie certe sul cast, anche se si mormora che Hande Ercel, ovvero la Eda Yildiz di Love is in the Air, sarà la co-protagonista di Yaman, e che ci sarà anche una star internazionale sul set. Insomma, El Turco promette bene sia per la trama sia per la presenza di Can che nel ultimi anni è riuscito a far diventare oro tutto ciò che tocca.