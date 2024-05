Can Yaman parla del Tradimento: ''Se ne ho la certezza, posso diventare ingestibile''

Gossip TV

Can Yaman si sbottona in una recente intervista e, parlando di Viola come il Mare 2, racconta l’importanza che dà alla lealtà e la sua reazione al tradimento.

Can Yaman è decisamente l’uomo del momento, al centro dell’attenzione mediatica per i suoi ultimi progetti televisivi che stanno tenendo le fan con il fiato sospeso. Parlando di Viola come il Mare 2, la fiction targata Lux Vide nella quale recita al fianco di Francesca Chillemi, l’attore turco parla dell’evoluzione del suo personaggio Francesco Demir poi riflette sulla mancanza di lealtà e il tradimento, ecco cosa ha svelato.

Can Yaman racconta il nuovo Francesco Demir

Dopo aver impegnato lunghissimi mesi in Sicilia per le riprese top secret, finendo al centro di qualche scandalo ma venendo immediatamente sostenuto da tantissime fan pronte a proteggerlo anche pubblicamente, la seconda stagione di Viola come il Mare è finalmente approdata su Canale 5, in onda in prima serata da venerdì 3 maggio 2025, e in anteprima su Mediaset Infinity. Can Yaman torna nel ruolo di Francesco Demir al fianco di Francesca Chillemi, con la quale ha recentemente infiammato il web grazie ad alcuni scatti super sensuali. I due attori formano una coppia perfetta davanti le telecamere e la loro chimica è innegabile, anche in questa stagione dove il capo ispettore Francesco Demir mostrerà un nuovo e più complesso lato di sé, una mascolinità che si confronta con il sentimento e la tristezza come ha raccontato Yaman in una recente intervista a La Stampa.

“Sono convinto che sia fondamentale D'altronde il dolore, come la gioia, fa parte di noi. Se sorridiamo quando siamo felice”.

Insomma, Can ha lavorato per caratterizzare ancora più profondamente il personaggio di Demir, e lo ha fatto anche imparando alla perfezione il copione, nuovamente interamente in italiano, questa volta senza bisogno di doversi doppiare a fine produzione. Un traguardo che lui stesso ha festeggiato su Instagram, ringraziando la sua coach di lingua italiana che lo ha aiutato nella missione di rendere alla perfezione il copione originale tra dizione e interpretazione.

Can Yaman parla del Tradimento!

Nella seconda stagione di Viola come il Mare sarà ancora più pressante il tema del rapporto tra padre e figlio, dato che anche Francesco Demir sarà immerso in questa ricerca che lo porterà a scoprire anche nuovi lati di sé. Can Yaman conosce molto bene la tematica e anche ora che è in Italia lontano dalla sua famiglia, sentendosi perfettamente accettato e integrato anche grazie a chi gli ha teso la mano sin da subito come Maria De Filippi, ha raccontato i valori trasmessi dai suoi genitori.

Sebbene i due si siano separati quando lui era ancora molto piccolo, Yaman ha ammesso di aver imparato da loro ad essere un uomo leale e a tal proposito ha raccontato anche come gestisce il tradimento a questa lealtà. “Se ne ho la certezza, posso diventare ingestibile”, ha commentato il sensuale attore turco. Riferimento a qualche ex love story? Il dubbio è lecito dato che l'attore non ha mai voluto dare la sua versione dei fatti sull'addio a Diletta Leotta e ha sempre negato tutto con Demet Ozdemir nonostante paparazzate e foto diffuse dai quotidiani turchi.