Can Yaman non si ferma, le ultime Foto su Instagram parlano chiaro: le Fan esultano!

Can Yaman annuncia di aver ripreso ad essere presente a nuovi appuntamenti per il Break The Wall Tour, evento di raccolta fondi per beneficienza.

Can Yaman ha ripreso uno dei progetti più importanti dell’ultimo anno, nonostante gli impegni sul set di Viola come il Mare 2 gli sottraggano tanta energia. L’attore turco, infatti, ci tiene molto al suo progetto solidale e a raccogliere fondi per i bambini dell’ospedale Umberto I di Roma. Ecco cosa ha rivelato su Instagram poche ore fa.

Can Yaman lascia il set per una ragione bellissima

Le riprese di Viola come il Mare 2 si stanno protraendo più del previsto ma Can Yaman non demorde e, sebbene molto stanco e sicuramente stressato a seguito dell’accusa scioccante ricevuta solo poche settimane fa, trova l’energia per continuare uno dei progetti a cui ha tenuto di più nel corso dell’estate. Si tratta del Break the Wall tour, ovvero una serie di incontri con le fan in giro per l’Italia allo scopo di raccogliere fondi per l’associazione benefica del bellissimo attore turco, la Can Yaman for Children, che da anni aiuta i bambini dei reparti pediatrici nella speranza di vederli presto tornare a casa.

Anche questa volta Can sta collaborando con l’ospedale Umberto I di Roma e i risultati già si vedono, come ha condiviso su Instagram pochi giorni fa, felice di aver iniziato a vedere i frutti dei suoi sforzi e della generosità delle persone che lo seguono da tempo. Ora, tra un ciak e l’altro della fiction con Francesca Chillemi, che tornerà presto in prima serata su Canale 5 con la seconda stagione, Can si è recato a Posillipo e qui ha organizzato un altro incontro spettacolare con le fan per raccogliere nuovi fondi.

“Tra un ciak e l’altro in un periodo intenso di riprese, un sabato dedicato a voi. Grazie sempre per la vostra sensibilità e generosità”, ha scritto Yaman, condividendo su Instagram i momenti più belli della serata. Vestito di verde, colore che dona particolarmente alla sua carnagione, Yaman era uno schianto e le fan felicissime di averlo potuto conoscere dal vivo. Ancora nulla riguardo la pesante accusa ricevuta, ma è giusto che questioni del genere vengano discusse nelle opportune sedi legali, dunque tanto di capello all’attore che non vuole cavalcare la via del gossip pur potendo farlo molto facilmente.