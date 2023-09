Can Yaman accusato di aggressione a una commerciante: "Mi sono spaventata molto"

Gossip TV

L'attore turco Can Yaman è stato accusato di aggressione da una commerciante di un negozio vicino al set dove stava girando la seconda stagione di Viola come il mare. Ecco cosa è successo.

L'attore turco Can Yaman, attualmente impegnato sul set della seconda stagione di Viola come il mare, la fiction in onda su Canale5 dove recita al fianco di Francesca Chillemi, è stato accusato di aver aggredito una commerciante, titolare di un negozio nelle vicinanze del set.

Can Yaman, la denuncia contro l'attore turco accusato di aggressione!

A denunciarlo è stata Barbara Nelli, proprietaria di un negozio di abbigliamento nei pressi della nuova location scelta per le riprese della seconda stagione di Viola come il mare. In un'intervista al Messaggero, Barbara Nelli ha raccontato che Can Yaman si è precipitato come una furia nel suo negozio, per intimarle di abbassare il volume della musica troppo alta. Il volume, infatti, avrebbe dichiarato Yaman, impediva agli attori di mantenere la concentrazione sulle battute da recitare:

"Lui è entrato nel negozio come una furia, dicendomi di spegnere la musica. Hanno dovuto trattenerlo in quatto perché voleva avventarsi contro di me, ha anche dato un calcio a una delle persone che tentavano di tenerlo fermo. Mi sono spaventata moltisimo"

Nelli ha raccontato che il suo negozio si trova nei pressi del set allestito per le riprese della fiction, presso Piazza Matteotti a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. A cuasa della chiusura dei negozi nella stessa strada, decisa dal Comune, per consentire lo svolgersi delle riprese, da lunedì Barbara Nelli si è trovata nell'impossibilità di accogliere clienti e di poter svolgere il suo lavoro. Ma lunedì, alle 7 del mattino, si è recata nel suo negozio per pulire e mettere in ordine e ha acceso la radio per poter lavorare con un sottofondo musicale:

"Poco dopo sono entrate due persone per chiedermi di spegnere l'apparecchio. Mentre parlavo e spiegavo educatamente le mie ragioni è arrivato Can Yaman, che mi ha aggredito verbalmente. Lo tenevano in quattro, ho avuto paura. Mi ha tranquillizzata Francesca Chillemi, è stata molto gentile. Mi ripeteva 'fallo per me'."

L'avvocato della signora Nelli, Giuseppe Romano, ha inoltre raccontato che la produzione avrebbe cercato di tamponare l'aggressione offrendo un risarcimento, ma che al di là dell situazione, il modo in cui l'amministrazione comunale ha gestito il tutto, a discapito delle esigenze dei commercianti è stato poco corretto:

"Così come non è stato corretto offrire un risarcimento dopo il fatto increscioso. Tra l'altro a fine serata la mia assistita ha scoperto che la serranda è stata danneggiata, forse con un calcio"

Nessuna conferma o dichiarazione al momento da parte di Can Yaman sull'accaduto.