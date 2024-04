Can Yaman mostra i preparativi per Sandokan, fisico perfetto e lezioni di danza!

Gossip TV

Can Yaman mostra come si prepara per il ruolo di Sandokan a due settimane dal primo ciak ufficiale della nuova serie tv che lo vede protagonista.

Can Yaman si prepara al primo ciak ufficiale di Sandokan, fissato tra sole due settimane, che lo porterà in Calabria sul set della nuova serie televisiva di cui sarà grande protagonista. L’attore turco ha deciso di mostrare nelle sue Ig Stories i preparativi fisici e non, ammettendo di star prendendo anche lezioni di ballo!

Can Yaman mostra i preparativi per Sandokan, che fisico!

Manca sempre meno al primo ciak ufficiale di Sandokan, remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta che consacrò Kabir Bedi nell’Olimpo dei sex symbol e fece conoscere al grande pubblico il leggendario personaggio creato dall’abile penna di Emilio Salgari. L’attore turco vestirà i panni della Tigre della Malesia, al fianco di Luca Argentero che sarà invece il fedele Yanez, e per essere perfetto per la parte ha dovuto sottoporsi a mesi intensi di dieta ferrea e allenamento cardio, con risultati strepitosi.

Dopo aver annunciato la locandina ufficiale de El Turco, altro progetto che gli sta molto a cuore avendo veramente speso anima e corpo per essere il perfetto Balaban Agha, sensuale e forte condottiero ottomano, Yaman ha mostrato come si sta preparando ad essere Sandokan nelle sue Ig Stories. Di ritorno da un viaggio in Brasile per un nuovo progetto con la sua associazione beneficia Can Yaman for Children, l’attore ha pubblicato il suo nuovo e stravolto fisico durante una sessione di prova trucco, poi gli allenamenti con professionisti per i duelli che dovrà affrontare sul set ma ha anche rivelato di star prendendo lezioni di danza!

Non è ancora chiaro chi sarà Lady Marianne e dunque la sua co-protagonista anche se molti sperano che sia Alessandra Mastronardi, ma è certo che Yaman è pronto a farla volteggiare in aria come una farfalla grazie alle lezioni private. Insomma, tra due settimane, Can saluterà i fan e si concentrerà sulla sua nuova serie televisiva, ancora una volta targata Lux Vide, trasferendosi in Calabria che sarà proprio il set di Sandokan. Voi siete pronti alla nuova avventura del divo turco più amato di sempre?