Can Yaman mostra la Locandina de El Turco, le Anticipazioni sulla serie tv

Can Yaman mostra su Instagram la locandina della serie tv El Turco, presto disponibile su Disney +. Ecco tutte le Anticipazioni.

C’è grande attesa per la messa in onda de El Turco, la nuova serie televisiva targata Disney + che vedrà Can Yaman e Greta Ferro protagonisti. Poche ore fa, il divo turco ha pubblicato la prima locandina con il suo personaggio di Balaban Agha, annunciando che il progetto sarà disponibile molto presto, entro il 2024. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman è Balaban Agha, ecco la Locandina de El Turco

Ormai circa un anno fa, Can Yaman lasciava l’Italia per sei lunghi mesi per poter impersonare il condottiero ottomano Balaban Agha sul set della nuova serie televisiva targata Disney +, El Turco. Il progetto è tratto dall’omonimo romanzo di Orhan Yeniaras, uno scritto e storico che ha ambientato il suo racconto durante l’assedio di Vienna da parte dei soldati dell'Impero Ottomano inviati dal re Mehmed IV. L’affascinante Can si è preparato duramente per il suo ruolo, dovendo confrontarsi per la prima volta con un copione completamente in inglese, ma anche con una grande nostalgia di casa che l’ha accompagnato durante le riprese e ha fatto preoccupare non poco i suoi milioni di fan in tutto il mondo.

Yaman impersonerà il condottiero ottomano che, stanco e ferito dopo la battaglia, troverà rifugio in Italia, a Moena, dove vivrà nuove avventure e conoscerà l’amore. Greta Ferro sarà la co-protagonista de El Turco, e proprio lei è stata tra i primi a commentare entusiasta l’annuncio dell’uscita della serie tv nel 2024, condiviso anche da Can su Instagram dove è apparsa per la prima volta la locandina. Le fan di Yaman sono impazzite all’idea di poterlo presto vedere nuovamente in tv, dal momento che l’attore ha preso parte a diversi progetti ma fino ad ora nessuno ha visto ancora la luce.

Nella locandina ufficiale, con lo sguardo fiero e burbero del vero condottiero, Yaman indossa gli abiti storici, un a casacca che lascia scoperto il suo fisico scultoreo e un paio di stivali in pelle che gli donano ancora più grinta. Inutile dire che tutti vogliono vedere al più presto il risultato del suo lavoro, soprattutto scoprire se con Ferro si sarà creata la giusta chimica sul set, dato che i due non si sono mai fatti vedere insieme neppure durante le riprese. Ma quando uscirà El Turco? Al momento l'unica notizia certo è che sarà a disposizione al più presto e entro il 2024 su Dinsey +.