Can Yaman, lo scatto di un noto fotografo scatena una valanga di insulti sul web: cosa succede?

Gossip TV

Can Yaman appare in uno scatto di un noto fotografo ma la foto viene presa d’assalto dagli haters e scoppia un putiferio su Instagram.

Can Yaman è ancora impegnato sul set di Sandokan, presto le riprese lo porteranno lontano dall’Italia per alcune settimane, per poi poter offrire al pubblico di Rai 1 la serie tv ultimata e lasciar giudicare i telespettatori. Nel frattempo, l’attore turco appare in uno scatto su Instagram, una foto artistica di un noto fotografo che è rimasto decisamente colpito dall’odio social dimostrato nei confronti i Can.

Can Yaman, le riprese di Sandokan sono quasi ultimate

Il progetto del remake di Sandokan targato Lux Vide prende forma giorno dopo giorno. Can Yaman sarà la nuova Tigre della Malesia, un fardello importante da portare dato l’amore smisurato che il pubblico italiano prova per Kabir Bedi e la sua versione del personaggio creato da Emilio Salgari. A testa alta, certo di non deludere le aspettative, Can si sta impegnando con tutto sé stesso nella realizzazione della serie tv, affiancato da un cast internazionale che conta anche Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez de Gomera e l’attore britannico Ed Westwick in quello dell’antagonista Lord Brooke.

Il cast di Sandokan sta per lasciare l’Italia per trasferirsi nell’Isola di Réunion dove saranno ultimate le riprese, prima che la serie tv approdi su Rai 1. Nel frattempo, Yaman ha disattivato da ormai alcune settimane il suo profilo Instagram, ma è apparso in uno scatto molto bello del fotografo Sergej Onopko. Peccato che la foto abbia scatenato un vero e proprio putiferio sui social, ecco perché.

Can Yaman, scatta una assurda polemica

Mentre si tiene lontano da Instagram disattivando il suo account e si mormora che tornerà al Festival del Cinema di Venezia con Dolce&Gabbana, Can Yaman torna ad essere al centro di una furiosa polemica. Il fotografo Sergej Onopko ha pubblicato sui social uno scatto del nuovo protagonista di Sandokan ma la foto è stata sommersa di insulti assurdi e così l’artista ha pubblicato uno sfogo pochi minuti fa.

“Grazie per tutti i commenti d’amore e di odio. Apprezzo tutti coloro che hanno condiviso e messo like, ma apprezzo anche i commenti degli haters sul mio profilo, creati da account un minuto fa con zero followers, richiede un grande sforzo, quindi ogni minuto speso è un minuto ben speso per aiutare l’algoritmo”.

Insomma, il fotografo ha fatto notare che ci sono profili falsi che, pur di insultare Can Yaman, non si fa scrupoli a creare account e tempestarlo di parole spregevoli. Sulla questione sono intervenute anche le numerose fan dell’attore turco, facendo notare che in questo modo Can potrebbe scegliere di rimanere lontano ancora a lungo da Instagram.