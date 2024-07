Can Yaman torna al Festival del Cinema di Venezia con Dolce&Gabbana?

Gossip TV

Can Yaman, impegnato sul set di Sandokan, è stato candidato al Premio Kinéo come Migliore Attore e potrebbe per questo tornare al Festival del Cinema di Venezia. L’attore turco sceglierà ancora una volta di affidarsi alle sapienti mani di Dolce&Gabbana?

Can Yaman torna a Venezia

Can Yaman si sta impegnando moltissimo sul set di Sandokan, la serie tv che arriverà prossimamente su Rai, remake dell’omonima degli anni Settanta con Kabir Bedi. L’attore turco ha messo tutto sé stesso per fornire una versione perfetta del personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari, ed è apparso in splendida forma in un recente scatto pubblicato dal suo manager. Da diverse settimane, infatti, Yaman ha deciso di chiudere il suo account ufficiale Instagram - che contava oltre 10 milioni di fan - senza dare alcuna spiegazione.

Si mormora che questa possa essere una mossa strategica per aumentare l’hype sul progetto che sta portando avanti, ma è anche vero che Can è ricorso diverse volte a questa scelta quando sente di doversi concentrare unicamente sul lavoro davanti la macchina da presa. Nel frattempo, le sue fan lavorano per lui e lo votano come Migliore Attore per il Premio Kinéo al quale è candidato. Così, Yaman potrebbe tornare presto al Festival del Cinema di Venezia dopo l’apparizione che fece un paio di anni fa al fianco di Francesca Chillemi sul red carpet.

Can Yaman veste Dolce&Gabbana?

La candidatura al prestigioso Premio Kinéo è senza dubbio motivo d’orgoglio per Can Yaman, che gareggia come migliore attore per la sua interpretazione dell’ispettore capo Francesco Demir nella seconda stagione di Viola come il Mare. L’attore turco, che ha preso una decisione drastica sul suo brand Mania, potrebbe così tornare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia dato che questo premio viene consegnato proprio durante la rassegna cinematografica. Per l’occasione l’attore sceglierà ancora una volta di affidarsi alle sapienti mani di Dolce&Gabbana, brand di alta moda italiano di cui è testimonial?

Recentemente, poco prima di disattivare Instagram, Yaman ha pubblicato uno scatto super sexy in slip per la nuova campagna della maison di moda. È dunque molto probabile che la collaborazione tra loro continuerà anche in futuro e che Yaman sceglierà Dolce&Gabbana per realizzare il completo elegante ma anche super sexy da indossare a Venezia.