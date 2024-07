Can Yaman, le fan esultano: nei Palinsesti Mediaset appare anche la terza stagione di Viola come il Mare

Gossip TV

I palinsesti Mediaset, presentati da Pier Silvio Berlusconi, confermano la presenza della terza stagione di Viola come il Mare che torna su Canale 5 prima del previsto.

Ottime notizie per le fan di Can Yaman. I palinsesti Mediaset per la stagione 2024/2025 confermano il ritorno di Viola come il Mare con la terza stagione, un anno prima di quanto annunciato dagli showrunners. Ecco tutte le Anticipazioni sulla fiction con l'attore turco e Francesca Chillemi come protagonisti.

Can Yaman torna in Viola come il Mare 3

La seconda stagione di Viola come il Mare ha tenuto i fan di Canale 5 incollati allo schermo. Can Yaman, nei panni dell’affascinante ispettore capo Francesco Demir, ruolo per il quale è in lizza per un prestigioso premio, ha fatto faville al fianco della collega Francesca Chillemi che impersona invece la protagonista Viola Vitale. Tra i due ci sono stati momenti romantici ma anche discussioni accese e scenate di gelosia, quando la bella giornalista si è avvicinata al nuovo PM di Palermo.

Insomma, la situazione non è risolta e i fan non vedono l’ora di scoprire se ci sarà un lieto fine tra Viola e Demir nel corso della terza stagione della fiction targata Lux Vide ma gli showrunners hanno parlato di tempistiche più lunghe per girare le nuove puntate, confermando tuttavia la presenza di Can. I fan di Yaman, che ora si trova impegnato sul set di Sandokan e sta per lasciare l’Italia per ultimare le riprese, si erano messe l’anima in pace e invece ecco che la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset ha ribaltato la situazione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Viola come il Mare torna il prossimo anno!

Nonostante siano circolate voci sul possibile addio di Can Yaman a Viola come il Mare, l’affascinante attore turco vestirà i panni di Francesco Demir anche nella terza stagione della fiction Mediaset. E non è finita qui. Poche ore fa, Pier Silvio Berlusconi ha presentato ufficialmente i palinsesti della nuova stagione 2024/2025 per tutti i canali del Biscione e spunta anche la terza stagione di Viola come il Mare. Insomma, nonostante inizialmente gli sceneggiatori avessero prestito di dover aspettare un paio di anni per la messa in onda delle nuove puntate, sembra che il progetto vedrà la luce molto prima per la gioia dei fan di Can e di Francesca Chillemi. Anche questa volta, Berlusconi ha deciso di distribuire la fiction prima sulla piattaforma Mediaset Infinity e poi farla approdare in prima serata su Canale 5, avendo ricevuto un buon riscontro in termini di share.