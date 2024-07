Can Yaman candidato al Premio Kinéo come Migliore Attore per Viola come il Mare 2!

Gossip TV

Can Yaman è tra i candidati al Premio Kinéo, che verrà assegnato durante il prossimo Festival del Cinema di Venezia, come Migliore Attore per il ruolo di Francesco Demir in Viola come il Mare 2.

Can Yaman è impegnato sul set di Sandokan ma le sue fan sono in fermento. Tutte vogliono che sia lui a trionfare nella categoria Miglior Attore per il Premio Kinéo, nel quale è stato eletto tra i possibili vincitori al fianco di attori molti noti del panorama italiano, per essere premiato durante il prossimo Festival del Cinema di Venezia. Ecco i dettagli e contro chi dovrà competere.

Can Yaman, nuova prestigiosa candidatura per l’attore turco

Il momento d’oro di Can Yaman non sembra potersi esaurire e l’attore turco cavalca l’onda anomala del successo con grande carisma, scegliendo accuratamente in quali progetti impegnarsi e dando anche un’ottima immagine di sé con il suo impegno nel sociale, grazie alla Can Yaman for Children. Attualmente Yaman si trova impegnato sul set di Sandokan e si prepara a salutare l’Italia, per continuare le riprese della fiction che arriverà prossimamente su Rai 1.

L’attore è molto contento di poter impersonare la Tigre della Malesia, pur consapevole delle alte aspettative del pubblico, legato profondamente alla serie tv degli anni Settanta con Kabir Bedi basata sul ciclo narrativo di Emilio Salgari. In attesa di poterlo vedere nuovamente sul piccolo schermo, per Yaman arriva una nuova notizia bellissima ovvero la candidatura al Premio Kinéo che sarà assegnato durante il prossimo Festival del Cinema di Venezia. Ecco di cosa si tratta e contro chi dovrà confrontarsi per la vittoria finale.

Can Yaman candidato come Miglior Attore, ecco i dettagli

Nuova prestigiosa candidatura per Can Yaman. L’attore turco ha stregato recentemente il pubblico di Canale 5 con le nuove puntate di Viola come il Mare, impersonando l’ispettore capo Francesco Demir al fianco di Francesca Chillemi, che ha un nuovo amore inaspettato. Yaman è stato candidato, proprio grazie alla sua interpretazione del fascinoso e romantico Demir, come Miglior Attore per il Premio Kinéo che viene assegnato ai volti più in vista del panorama italiano nel cinema e nella televisione, durante il Festival del Cinema di Venezia.

L’attore è in lizza e le sue fan stanno facendo di tutto per votarlo e farlo vincere, desiderose di veder riconosciuto ancora una volta pubblicamente il suo talento. Ma non sarà cosa semplice, dato che con Yaman competono attori del calibro di Luca Argentero, candidato per Doc nelle tue mani 3, il collega di set Pierpaolo Spollon ma anche Edoardo Leo per Il Clandestino. Riuscirà Yaman a strappare la vittoria ai colleghi?