Can Yaman torna nella terza stagione di Viola come il Mare? Parla la sceneggiatrice

Gossip TV

Can Yaman torna nei panni di Francesco Demir nella terza stagione di Viola come il Mare? La sceneggiatrice della fiction di Canale 5 dà un'anticipazione sulla presenza dell'attore turco.

Il Finale della seconda stagione di Viola come il Mare ha aperto a nuovi interrogativi sui protagonisti della fiction in onda su Canale 5, prodotta da Lux Vide. Nel frattempo, la terza stagione è stata ufficializzata ma tutti si chiedono: tornerà anche Can Yaman nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir? Ecco cosa ha svelato la sceneggiatrice Elena Bucaccio.

Viola come il Mare 3, le prime Anticipazioni sulla nuova stagione

Dopo il finale della seconda stagione, i fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo scoprendo che la terza stagione di Viola come il Mare è ufficialmente in lavorazione. Le nuove puntate della serie tv, prodotta da Lux Vide, dovrebbero arrivare in prima serata su Canale 5 non prima del 2026, dato che le riprese avverranno nella primavera del 2025. Insomma due anni di scarto tra una serie e l’altra ma il pubblico è pronto a rinfrescarsi la memoria, riguardando le puntate sempre disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo aver esultato alla notizia, i telespettatori hanno iniziato a chiedersi quali saranno le novità della terza stagione e, soprattutto, se tutti gli attori principali hanno intenzione di riconfermare il loro impegno sul set. In particolare, come sempre, rimane l’interrogativo su Can Yaman dal momento che l’attore turco sta partecipando a grandi progetti, come la produzione internazionale di Sandokan proprio in queste settimane, e ci si chiede se prima o poi tornerà in Turchia qualora arrivasse una buona occasione lavorativa, così da tornare ad essere vicino ai suoi adorati genitori. A fare chiarezza sulla presenza di Yaman nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir ci ha pensato la sceneggiatrice Elena Bucaccio durante una lunga intervista a FanPage. Scopriamo insieme cosa ha rivelato a proposito dell’attore turco.

Can Yaman torna in Viola come il Mare 3?

La fiction Viola come il Mare ha stregato il pubblico di Canale 5 che ne ha confermato il successo con gli ascolti altissimi della seconda stagione. La terza stagione è stata ufficialmente rinnovata, anche se occorrerà attendere un paio di anni per vederla nuovamente sul piccolo schermo, ma ci saranno anche Francesca Chillemi e Can Yaman? Mentre sulla bella siciliana ci sono pochi dubbi, il personaggio di Francesco Demir è dato fuori dal copione da molti gossip, che vorrebbero Yaman atteso su altri set nei prossimi anni. A fare chiarezza è la sceneggiatrice Elena Bucaccio che ha ammesso:

“Non posso dirlo (ride, ndr) perché non posso essere io a ufficializzare le cose, però posso dire che siamo tranquilli”.

Insomma, i fan di Yaman possono tirare un sospiro di sollievo almeno per il momento. L’attore turco non ha mai nascosto di essere particolarmente affezionato al personaggio di Demir, e dunque farà di tutto per riportarlo in tv il prima possibile. Nel frattempo, Can ha disattivato il suo account Instagram e si sta impegnando duramente sul set di Sandokan, la serie tv remake dell’omonima degli anni Settanta, tratta dal ciclo narrativo di Emilio Salgari, dove reciterà al fianco di un cast internazionale.