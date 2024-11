Can Yaman lancia una frecciatina velenosa alle produzioni turche: la rivincita dell’attore

Gossip TV

Can Yaman, ospite al South International Series Festival di Cádiz parla della competizione nel mondo televisivo della Turchia, e si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

Ospite al South International Series Festival di Cádiz, Can Yaman ha ricevuto una domanda particolare che riguarda il successo delle produzioni turche, le soap che lo hanno lanciato a livello internazionale. L’attore turco parla liberamente e si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

Can Yaman al South International Series Festival

Prima di lanciarsi a capofitto nel tour mondiale per presentare la serie tv El Turco, della quale ha parlato anche durante l’ultimo MipCom a Cannes, e che approderà nel febbraio 2025 sul piccolo schermo, Can Yaman è stato ospite al South International Series Festival di Cádiz. In Spagna, l’attore turco è stato accolto da un’orda di fan pronte a tutto per poterlo abbracciare e farsi una foto con lui, segno che la popolarità di Can è in ascesa perenne soprattutto dopo i suoi ultimi lavori sul set. L’attesa per El Turco è alle stelle, soprattutto dopo il trailer ufficiale e la presentazione del cast sulla pagina Instagram ufficiale della serie tv, ma c’è anche tanta attenzione su Sandokan che l’attore ha finito da poche settimane di girare. Per vederlo nei panni della leggendaria Tigre della Malesia sembra che occorrerà attendere sino all’autunno del 2025, quando verrà trasmessa a puntate su Rai 1, ma nel frattempo Yaman si rimbocca le maniche e riceve un premio molto ambito in Spagna nel corso di questo festival dedicato al mondo delle serie televisive.

Dopo essere stato accolto da una folla calorosa, Yaman si lancia in alcune spiegazioni sul successo delle soap turche, le stesse che anni fa lo hanno lanciato in Italia e poi in Europa, regalandogli una notorietà straordinaria. L’attore si toglie finalmente qualche sassolino dalle scarpe, spiegando la condizione in cui gli attori sono costretti a lavorare in Turchia, dalla quale lui stesso ha deciso di andare via per trasferirsi a Roma, sia per Sandokan che per una condizione lavorativa migliore.

Can Yaman e quella frecciatina alle produzioni turche

Prima di prendere parte a progetti come Viola come il Mare, che vedrà presto una terza stagione stando ai palinsesti ufficiali Mediaset, poi El Turco e Sandokan, Can Yaman ha conosciuto la prima popolarità grazie alle soap turche. Daydreamer è senza dubbio la soap più amata dai telespettatori, complice la grande chimica che l’attore turco è stato in grado di creare insieme alla co-protagonista Demet Ozdemir, ma ce ne sono diverse da annoverare nel suo curriculum. Proprio parlando del lavoro svolto in Turchia, dove Yaman ha avuto qualche problema con le case di produzione, tanto da decidere di lasciare il suo Paese per trasferirsi a Roma in attesa di progetti migliori, Can si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Parlando, infatti, del successo delle soap turche, Yaman ha fatto presente che in Turchia ci sono tantissimi canali in competizione tra loro e che gli attori devono dare il meglio - con massacranti turni di 10 ore sul set dato che non esistono norme di tutela in merito al loro lavoro - perché altrimenti vedranno la loro serie tv tagliata dopo neppure due episodi. Can ha ammesso che gli attori possono stare anche 18 ore senza dormire in questa sorta di illegalità che, tuttavia, non è tutelata in termini di legge per i lavoratori del settore, e così i prodotti escono in fretta e gli attori non possono mai sbagliare. Insomma, Can si è sfogato una volta per tutte e chissà se qualche suo collega non deciderà di parlare della situazione, dopo questo exploit inaspettato.