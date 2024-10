Can Yaman riceve il Premio Onorario Internazionale al South International Series Festival (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman festeggia un nuovo premio straordinario ovvero il Premio Onorario Internazionale al South International Series Festival. Ecco le immagini da Cádiz.

Grandi emozioni per Can Yaman. L’attore turco, recentemente protagonista di grandi produzioni internazionali come Sandokan e El Turco, è volato a Cádiz, in Spagna, per ricevere il Premio Onorario Internazionale durante il South International Series Festival. Ecco il video di Can, decisamente in splendida forma con il suo look total black elegantissimo.

Can Yaman parte per un tour mondiale

Dopo aver deciso di trasferirsi a Roma, con la promessa di interpretare la leggendaria Tigre della Malesia nel remake di Sandokan, Can Yaman si è trovato a dover attendere ben quattro anni prima di poter dare vita a questo progetto targato Lux Vide. Il Covid, infatti, ha portato a seri rallentamenti che hanno costretto Can a guardarsi intorno, approfittando della sua permanenza in Italia per aderire a nuovi progetti televisivi come Viola come il Mare. Un progetto che presto giungerà alla sua terza stagione visto il grande amore dimostrato dai fan di Canale 5 per la fiction con Francesca Chillemi e Yaman nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir. A seguito di varie ospitate televisive, in particolare nei programmi di Maria De Filippi che ha colto sin da subito il grande successo che stava travolgendo Can, l’attore turco è volato in Ungheria per prendere parte alle riprese de El Turco, una serie tv storica con un cast internazionale e un copione in inglese, che l’ha messo a dura prova come ha raccontato in una recente intervista, in occasione del MipCom 2024 a Cannes.

E proprio per sponsorizzare e far conoscere questa serie tv che approderà nel febbraio 2025, Yaman partirà a breve per un tour internazionale durante il quale racconterà il suo personaggio, il valoroso condottiero ottomano Balaban Agha, e l’impatto che ha avuto sul popolo della Moena, ma anche sulla sua carriera internazionale. Prima, tuttavia, Can è partito per la Spagna per ricevere un nuovo prestigioso premio, che ha fatto esultare di gioia tutte le sue fan. Ecco i dettagli.

Can Yaman riceve il Premio Onorario Internazionale a Cádiz

Prima di partire per il tour promozionale de El Turco che lo porterà in giro per il mondo, Can Yaman è volato a Cádiz, in Spagna, in occasione del South International Series Festival. Il divo turco più sensuale di sempre ne ha fatta di strada dalle soap che lo hanno reso popolare in Turchia e che sono poi approdate su Canale 5, come Daydreamer e Mr. Wrong: ora Can è un attore internazionale in grado di simulare una lotta con spade o a corpo libero, cavalcare il suo destriero come un vero condottiero ma anche cimentarsi con copioni in inglese e italiano sfoggiando una dizione quasi perfetta.

Insomma, Yaman è cresciuto tanto come attore e si è formato come un vero professionista, impegnandosi al massimo anche dal punto di vista fisico dato che ogni ruolo che ha interpretato negli ultimi anni ha richiesto anche dieta ferrea e molto esercizio in palestra. Per il suo impegno e per la sua carriera in scesa, Can è stato premiato con il Premio Onorario Internazionale a Cádiz. Emozionato, Yaman si è presentato sul palco con un look total black molto elegante, lasciando i capelli lunghi in una mezza coda alta, senza rinunciare a sbottonare la camicia nera per mostrare il fisico. Le fan di Yaman sono felicissime per lui ma sono anche molto nostalgiche dei tempi in cui potevano congratularsi direttamente sulla sua pagina ufficiale Instagram, dal momento che l’attore ha deciso di non riattivarla ancora per il momento.