Can Yaman ha tagliato i capelli per un nuovo Film? L'ultimo gossip sul divo turco

Can Yaman si diverte in discoteca a Roma con il suo nuovo taglio di capelli. Questa drastica scelta è dovuta all'inizio di un nuovo progetto tv? Ecco il gossip.

Can Yaman si diverte a Roma in discoteca con i suoi amici, continuando a stregare i presenti e il popolo del web con il suo nuovo taglio di capelli. L’attore turco, tuttavia, rimane misterioso e non si concede pubblicamente sui social come era solito fare, al punto che si pensa che vi sia un nuovo progetto lavorativo in ballo, che avrebbe richiesto anche capelli cortissimi.

Can Yaman a Roma, passa il Natale nella Capitale?

Concluse le lunghe riprese di Sandokan, che approderà nell’autunno del 2025 su Rai 1 dopo il lungo lavoro di post produzione, Can Yaman ha stupito tutti scegliendo di tenersi ancora lontano da Instagram. L’attore turco ha chiuso il suo account ufficiale durante il suo lavoro sul set e tutti hanno pensato che la scelta derivasse dalla volontà di tenersi alla larga da pettegolezzi, commenti negativi e altro che avrebbero potuto compromettere il suo umore durante le riprese. Eppure ecco che la scelta persiste, proprio mentre Yaman festeggia un nuovo capitolo della sua vita tornando a sfoggiare un taglio di capelli cortissimo che ci ricorda quello di Mr Wrong, la soap dove recita al fianco di Ozge Gurel. In questi giorni, dopo un breve viaggio a Istanbul dove si è lasciato fotografare con la mamma Guldem davanti all’albero di Natale, Can è tornato a Roma e si sta divertendo in giro per locali notturni con i suoi amici, godendosi il tempo libero che farebbe qualsiasi ragazzo di 35 anni.

Certo è che trovarsi Yaman nello stesso locale non è cosa da poco e così sul web appaiono sempre più spesso foto e video rubate dell’attore turco da parte di qualche fan, che lo riconosce nell’immediato grazie alla sua grande popolarità. E proprio nuovi scatti dell’attore hanno fatto nascere nella mente dei suoi sostenitori più accaniti una nuova ipotesi. Possibile che, dopo aver trascorso il Natale nella Capitale con i suoi amici, Yaman sia già pronto per un nuovo progetto, questa volta magari cinematografico?

Can Yaman debutta al cinema? Il gossip

È chiaro che negli ultimi anni la carriera di Can Yaman sia decollata oltre ogni previsione. Ad oggi, infatti, l’attore turco non è più solamente l’affascinante protagonista di soap che hanno fatto battere il cuore a milioni di spettatori, ma è un attore affermato al quale vengono assegnati ruoli importanti e internazionali. Yaman è il protagonista della serie tv storica El Turco, attesa a febbraio 2025, nella quale impersona il condottiero ottomano Balaban Agha durante il secondo assedio di Vienna. Can, poi, è la leggendaria Tigre della Malesia nel nuovo Sandokan, una produzione che ripercorre le gesta del personaggio magnetico creato dalla penna di Emilio Salgari, in chiave totalmente nuova rispetto al suo precedente illustre degli anni Settanta con Kabir Bedi.

Da non sottovalutare è anche il successo che sta avendo Viola come il Mare, distribuito in tutta Europa e anche oltre, con milioni di spettatori che si sono innamorati del personaggio dell’ispettore capo Francesco Demir, impersonato appunto da Yaman. E dunque sul web, vista la riluttanza dell’attore a tornare attivo su Instagram e visto anche il suo nuovo taglio di capelli, ci si inizia a chiedere: e se Yaman non potesse parlare pubblicamente perché è già nuovamente sotto contratto? Esatto, la possibilità è che Can abbia tagliato i capelli per esigenza di copione ma che non voglia ancora spifferare tutto pubblicamente, magari perché questa volta si tratta di un ruolo importante in un film, che segnerebbe il suo debutto cinematografico.