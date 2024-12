Can Yaman e lo scatto dolcissimo con mamma Guldem davanti l'albero di Natale (FOTO)

Gossip TV

Can Yaman è tornato per qualche giorno in Turchia prima dei suoi prossimi impegni lavorativi e ne approfitta per scattare una foto dolcissima con la sua adorata mamma.

Il Natale è un momento magico, di condivisione con la propria famiglia e per Can Yaman è molto importante trascorrere con l’adorata madre Guldem ogni momento possibile. Il divo turco, concluse le riprese di Sandokan e dopo aver stupito le fan con un nuovo taglio di capelli, è volato a Istanbul e ha scattato una foto dolcissima con la mamma che è diventata, neppure a dirlo, virale in pochi minuti.

Can Yaman torna a casa

Le riprese di Sandokan sono ufficialmente concluse dopo lunghi mesi davanti la macchina da presa, preparazione infinita tra lezioni di dizione, dimagrimento incredibile, lezioni di combattimento ed equitazione, e Can Yaman può finalmente rilassarsi. Si prospetta un 2025 carico di impegni per l’affascinante attore turco che sarà sul piccolo schermo con ben due produzioni internazionali. Oltre a Sandokan, per il quale dobbiamo aspettare sicuramente l’autunno prossimo dato che c’è tanto lavoro di post-produzione da fare, Yaman sarà in tv anche con El Turco ovvero la serie tv storica che lo vede nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha, che trova rifugio in Moena e diventa un eroe locale, insieme all’attrice italiana Greta Ferro. E proprio per promuovere El Turco, a breve, Yaman partirà insieme al resto del cast per un tour mondiale in attesa dell’uscita a febbraio 2025.

Nel frattempo, Yaman è tornato a casa a Istanbul dopo aver seminato il caos tra le fan con un colpo di testa inaspettato. Per salutare come si deve il personaggio della Tigre della Malesia, che ha atteso quasi quattro anni per interpretare, Can ha deciso di tagliare i capelli e ha sfoggiato un taglio cortissimo che ricorda gli esordi della sua carriera. Nella sua città natale, dove ha studiato e dove è cresciuto sognando di diventare un attore mentre intraprendeva inizialmente la carriera di avvocato dopo aver studiato al liceo italiano per volere dei suoi genitori, l’attore turco si diverte nei locali con gli amici di sempre ma trova anche il tempo per stare insieme alla sua famiglia. Come noto, i genitori di Yaman si sono separati quando lui era molto picciolo ma hanno mantenuto un ottimo rapporto e non è insolito che si incontrino tutti insieme quando il figlio torna a casa, dato che da anni si è ormai trasferito a Roma e lo vedono sempre meno a causa dei continui impegni sul set.

Can Yaman e il dolce scatto di Natale con la mamma

Da piccolo, Can Yaman è stato un bambino molto amato ma anche molto appoggiato dai suoi genitori dei quali parla sempre benissimo. L’attore turco, tra un impegno sul set e l’altro, torna sempre volentieri a Istanbul per riabbracciarli, in particolare la madre Guldem con la quale ha un rapporto molto stretto. Can, infatti, si è sentito sempre molto spronato dalla figura materna che gli ha passato anche l’amore per l’arte e non è strano vederlo dedicare gran parte delle sue vacanze in patria proprio alla donna che l’ha messo al mondo, una cosa che fa impazzire le fan perché dimostra la sua grande riconoscenza per tutto quello che è riuscito ad intraprendere anche grazie alla mamma. Sui social è apparso uno scatto dolcissimo di Yaman, abbracciato a Guldem, davanti all’albero di Natale addobbato per l’occasione nella casa della donna. Che bella coppia di mamma e figlio che formano!

Certo forse sua madre vorrebbe anche vederlo sistemato con qualche brava ragazza ma nel presente di Yaman, almeno per il momento, non c’è nessuna relazione stabile. Dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, infatti, nessuna altra storia d’amore degna di nota nel curriculum dell’attore turco, che al momento è tutto concentrato sulla sua carriera di attore. Del resto ora Can sta vivendo un bel salto, passando da soap e fiction a produzioni internazionali, ma è ancora presto per cantare vittoria. Bisogna, infatti, aspettare il responso dei telespettatori e della critica per poter esultare.