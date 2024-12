Can Yaman ancora lontano da Instagram, qualcosa sta per cambiare?

Gossip TV

Nonostante le riprese di Sandokan siano ultimate, Can Yaman ha deciso di tenere ancora chiuso il suo profilo Instagram. Qualcosa, tuttavia, potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Cosa sta facendo Can Yaman? L’attore turco ha concluso le riprese di Sandokan e si prepara a presentare al pubblico la serie tv El Turco grazie ad un tour internazionale, mentre si gode qualche giorno di relax a casa con la famiglia e gli amici. Ma perché il suo profilo Instagram è ancora disattivato? Sembra che potrebbero esserci belle novità per le fan su questo fronte, nei prossimi giorni.

Can Yaman cosa farà dopo Sandokan?

Si sta per concludere il 2024 e Can Yaman può ridersi più che soddisfatto dell’anno appena trascorso, soprattutto a livello lavorativo. Viola come il Mare, la fiction targata Lux Vide dove recita al fianco di Francesca Chillemi nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir, è stata rinnovata per una terza stagione e si attende l’inizio delle riprese. Mentre Mediaset è certo di poter offrire la serie tv ambientata a Palermo ai suoi spettatori già nella primavera del 2025, Rai ha in mente di mandare in onda Sandokan nell’autunno del prossimo anno. Le riprese di questa serie televisiva sono durate quattro lunghi mesi e hanno impegnato molto Yaman, a livello fisico ma anche psicologico, tanto che concluso il lavoro sul set l’attore turco ha dovuto prendere una drastica decisione per allontanarsi dal personaggio della Tigre della Malesia, tagliando i suoi lunghi capelli. Ma non è finita qui.

Can sarà anche il protagonista de El Turco, serie tv storica ambientata durante il secondo assedio di Vienna, dove interpreta il valoroso condottiero ottomano Balaban Agha il quale trova poi rifugio in Italia, in Moena. Insomma, questo è stato un anno carico di emozioni per Yaman, senza contare la sua divertentissima incursione nel serale di Amici di Maria De Filippi, per la sorpresa a Cristiano Malgioglio, che è diventata virale in pochissimi minuti. Tra una premiazione e l’altra, le fan di Yaman si chiedono cosa farà adesso il divo turco. Il prossimo passo, come detto, è senza dubbio quello di partire per un tour mondiale, ma c’è anche chi sospetta che l’attore potrebbe essere uno dei protagonisti sul palco del Teatro dell’Ariston, invitato da Carlo Conti durante la nuova edizione del Festival di Sanremo in scena il prossimo febbraio.

Can Yaman pronto a riaprire Instagram?

Mentre le fan di Can Yaman non l’hanno mai abbandonato in questi lunghi mesi, lui ha deciso di prendersi una pausa e chiudere improvvisamente il suo account Instagram. Una scelta che, anche in precedenza, l’attore ha fatto quando sentiva troppo il peso dei social e voleva concentrarsi sul suo lavoro attuale. Una scelta saggia ma perché ora Can non riapre il suo profilo seguito da milioni e milioni di fan in tutto il mondo? Negli ultimi giorni, Yaman è tornato a Istanbul e ha scaldato il cuore del pubblico con un dolce scatto insieme alla madre, davanti l’albero di Natale perfettamente addobbato. Alle fan non è rimasto che seguire le persone vicine a Can per avere aggiornamenti sulla sua vita professionale e privata, dato che lui ha chiuso ogni comunicazione, ma qualcosa potrebbe presto cambiare.

Oltre al fatto che si avvicina il nuovo anno, e questo potrebbe essere un momento perfetto per riattivare Instagram così da fare considerazioni su quello appena trascorso e annunciare nuovi progetti in ballo, c’è da sottolineare che Yaman ha ricevuto un pesante attacco da parte di Selvaggia Lucarelli, che recentemente ha messo in discussione la trasparenza della sua associazione benefica Can Yaman for Children. L’attore turco al momento non ha ancora parlato della questione, ma si attende un suo commento per sgonfiare le polemiche, e dunque perché non farlo tramite i social dove la sua voce arriverebbe proprio a tutti.