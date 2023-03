Can Yaman, Francesca Del Fa svela la verità dietro la presunta storia con l'attore turco: "Ecco qual è verità!"

Gossip TV

L'attrice Francesca Del Fa ha deciso di raccontare qual è la verità dietro i rumors sulla sua storia con Can Yaman. Ecco cosa ha rivelato.

Can Yaman e l'attrice Francesca Del Fa sono stati pizzicati insieme in estate e da allora si sono susseguiti i rumors su una loro presunta relazione. In un'intervista a DiPiùTv, l'attrice de Il Paradiso delle Signore ha deciso di svelare finalmente qual è la verità dietro il gossip.

Can Yaman e Francesca Del Fa sono una coppia? L'attrice svela tutta la verità

Nonostante siano passati molti mesi dalle foto che li ritraevano insieme, di Can Yaman e Francesca Del Fa si parla ancora come di una coppia nata durante un flirt estivo. L'attrice però ha deciso di svelare la verità dietro il gossip e raccontare come stanno le cose.

In estate è stata invitata a un festival in Sardegna, insieme al collega e attore Roberto Farnesi (anche lui nella soap Rai), che è però arrivato più tardi e quindi ad accogliere l'attrice è stato Can Yaman, che aveva notato che l'attrice era sola. Quando i paparazzi li hanno visti vicini, subito hanno pensato bene di scattare foto e divulgare la fake news che erano una coppia.

Come anche confermato dall'attrice, dunque, tra lei e Can Yaman non c'è mai stato nulla:

"Una semplice foto scattata durante una cena in cui eravamo vicini, ha fatto scoppiare un putiferio, ma tra me e Can non c'è mai stato nulla di romantico. Si è trattato solo di una simpatia, un'amicizia. Ci siamo sentiti solamente brevemente, per un saluto, come accade tra amici. In realtà sono felicmente single."

Attualmente Can Yaman è impegnato nelle riprese della serie Disney + El Turco ed è single, dopo la relazione durata un anno con Diletta Leotta e il flirt- smentito - con la collega Francesca Chillemi.