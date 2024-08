Can Yaman, folla di ragazze in discoteca: così passa la serata tra Cubiste e musica

Gossip TV

Can Yaman continua la sua vacanza a Milano Marittima. In discoteca siede al tavolo con tante belle ragazze, cubiste in secondo piano e musica per lasciarsi andare, che divo.

Continua la calda estate di Can Yaman. L’attore turco è in attesa di ultimare le riprese di Sandokan, la serie tv targata Lux Vide e tratta dal ciclo narrativo di Emilio Salgari prossimamente in onda su Rai 1. Nel frattempo, Yaman raggiunge un noto locale di Milano Marittima dove si diverte tra belle donne, buona musica e cubiste. Ecco le foto e i video che sono circolati sul web.

Can Yaman, al sua estate continua

Negli ultimi mesi, Can Yaman è stato impegnato sul set di Sandokan ovvero la serie tv remake dell’omonima degli anni Settanta con Kabir Bedi nei panni della Tigre della Malesia. Yaman è emozionato all’idea di far tornare sul piccolo schermo il leggendario corsaro, creato dalla penna di Emilio Salgari, e ha deciso di prendersi anche una pausa dai social per potersi concentrare al massimo. Can, infatti, è senza dubbio uno dei personaggio dello showbitz più seguito del momento, e spesso oggetto anche di polemiche e critiche, dalle quale evidentemente vuole rimanere lontano per non rovinare il suo buonumore e il suo lavoro sul set.

Sandokan è in pausa e, in attesa di ultimare le riprese così da poter consegnare la serie tv agli spettatori di Rai 1 dove andrà in onda prossimamente, Can continua le sue vacanze in Italia. L’attore turco ama la vita notturna, fatta di discoteche e locali alla moda dove può scegliere un ottimo drink, socializzare e vivere la sua vita da trentenne senza essere giudicato. Eccolo che, come mostrano foto e video rubati dalle fan su Twitter, appare sorridente e super sexy in un noto locale di Milano Marittima.

Can Yaman in discoteca tra cubiste e belle ragazze

Sandokan è in pausa ma le riprese stanno per finire e così la serie tv si prepara ad approdare su Rai 1 con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, Ed Westwick in quella dell’antagonista Lord Brooke e Alessandro Preziosi che sarà Yanez de Gomera. Nel frattempo, mentre si prepara ad incontrare le fan a Madrid come annunciato sui social pochi giorni fa, Can si gode l’estate in Italia. L’attore turco è apparso in discoteca poche ore fa nel noto locale Papeete Beach a Milano Marittima e ha fatto strage di cuori.

Capelli lunghi legati con una morbida coda, camicia sapientemente sbottonata sui pettorali tonici, pantalone di lino a righe che fascia le gambe muscolose e l’aria da bad boy che ha fatto innamorare milioni di fan in tutto il mondo. Yaman si diverte moltissimo a ritmo della musica, poi siede ad un tavolo pieno di belle ragazze che lo guardano adoranti, mentre in secondo piano le cubiste si dimenano per creare atmosfera. Insomma, Can ama decisamente la vita notturna e non l’ha mai nascosto, ma perché dovrebbe farlo d’altronde? L’attore turco è poco più che trentenne, giovane, single e bellissimo, è suo diritto potersi divertire come meglio crede, soprattutto perché lo fa sempre in momenti lavorativamente morti senza mai mettere in pericolo le sue performance davanti le telecamere, dimostrando una grande professionalità.